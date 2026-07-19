46-годишен мъж загина след падане с кросов мотор от мост край Павликени

Спътникът му – мъж от Севлиево, е транспортиран по спешност в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново

46-годишен мъж от Павликени е загинал при тежък пътен инцидент, станал през нощта срещу неделя в село Горско Косово, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Сигналът за произшествието е подаден около 02:00 ч. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че двама мъже са паднали от мост, докато са се придвижвали с нерегистриран кросов мотоциклет.

Вследствие на удара 46-годишният водач, който е от Павликени, е починал на място. Спътникът му – мъж от Севлиево, е транспортиран по спешност в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново, където е настанен за лечение.

На този етап причините за инцидента и обстоятелствата, при които мотоциклетът е паднал от моста, все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Моторист е загинал при катастрофа на пътя Пловдив-Асеновград

По данни на МВР през летните месеци традиционно се увеличава броят на тежките пътни произшествия с участието на мотоциклетисти. От полицията нееднократно призовават водачите да използват само регистрирани моторни превозни средства, да спазват правилата за движение и да бъдат особено внимателни при управление през нощта.