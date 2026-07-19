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Дъжд за здраве и котка за късмет: Защо 19 юли е ден за малки добрини и големи надежди

Почитаме и паметта на Света Макрина, вижте какво се знае за нея

Василена Василева Василена Василева

19 юли 2026, 08:03
Дъжд за здраве и котка за късмет: Защо 19 юли е ден за малки добрини и големи надежди
Източник: iStock Photos/Getty Images

П редставете си го: горещ юлски ден, забързани в задачи из града, когато изневиделица ви изненада летен дъжд. Първият инстинкт е да се скрием, нали? Но днес, на 19 юли, това не е просто досадно намокряне. Според едно красиво народно поверие, ако случайно попаднете под дъжда, ще бъдете здрави през цялата година. Ето така природата ни дава неочакван подарък.

Причината за тези симпатични суеверия се крие в църковния календар, който на този ден почита паметта на Света Макрина. Нейната история е разказ за вяра и отдаденост – след като губи годеника си в ранна възраст, тя решава да посвети живота си на Бог, изучавайки Светото писание.

  • Коя е Света Макрина?

Тя е най-голямото дете на именития християнски ритор Василий и Емилия от град Кесария (днес Кайсери) в Кападокия. Семейството им било голямо - от четирима синове и шест дъщери. Синовете са Василий, епископ Кесарийски, останал с прозвището Велики, Григорий, епископ на град Ниса, Навкратий и Петър, епископ на Севастия Арменска. Това семейство имало за опора и закрила всеблагия Бог, на Него възлагали всичките си надежди.

При раждането си момичето било кръстено Текла, но всички я наричали Макрина по името на нейната баба. Родителите ѝ я обучавали и възпитавали в християнските добродетели. На 15 години Макрина била сгодена за добър момък, но поради младостта ѝ сватбата била отложена, а междувременно годеникът умрял. В голямата си скръб девойката решила да не се омъжва за друг. Тя продължила да помага на майка си при отглеждането и възпитанието на децата. Когато Василий се завърнал от обучение в Атина, Макрина се постарала да го предпази от гордост, защото добрите качества са му дадени за прослава на Бога. Тя имала благотворно влияние и над останалите деца. 

Щом сестрите се задомили, а братята се посветили на избраните поприща, Макрина и майка ѝ се оттеглили в уединено място край река Ирис (днес Йешилърмак), близо до Неокесария (сега Никсар), където като отшелник живял известно време и Василий. При тях дошли още няколко жени и основали малка обител. Подвизавали се в труд и молитви, безброй други вярващи следвали примерния им живот и откривали пътя към вечния живот. Там в дълбока старост починала света Емилия, а през 80-те години се упокоила и праведната подвижница света Макрина на 19 юли. Свети Василий бил починал още през 379 г., но Григорий успял да отиде и видял преподобната на смъртния одър. Той съставил житието й.

  • Дъждът не е единственият тест за късмет днес.

Народната традиция гласи, че да приютиш бездомна котка е сигурен знак за бъдещо щастие и благополучие. И обратното – да прогониш животинче, може да ти коства семейната хармония. Едно елегантно напомняне, че състраданието винаги се възнаграждава, понякога по най-неочаквани начини.

  • Отвъд живописните вярвания, денят носи и послание за вътрешно пречистване.

Църквата призовава да избягваме спорове, завист, клюки, алчност и всякакви негативни емоции. Вместо това, фокусът е върху помощта – към всеки, човек или животно. Може да го наречем ден за „емоционален детокс“ – една възможност да оставим лошото зад гърба си и да се отворим за доброто.

  • Вярващите се обръщат към Света Макрина с молитви за здраве, мир и семейно благополучие.

Но дори и да не сте религиозни, 19 юли е чудесен повод да практикуваме малко повече осъзнатост и добрина. В крайна сметка, нали затова е умишленият живот и елегантното мислене?

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус", Бта - Проф. Иван Желев    
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