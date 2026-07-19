България

Жена е в кома след тежка катастрофа с мотористи във Варна

Инцидентът е станал около 22:00 часа в събота

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 44 минути / 19 юли 2026, 08:18
Жена е в кома след тежка катастрофа с мотористи във Варна
Тежкото пътнотранспортно произшествие е станало на бул. "Васил Левски"   
Източник: iStock Photos

34-годишна жена е в кома, а двама мъже са с тежки травми след верижна катастрофа с три мотоциклета на бул. „Васил Левски“ във Варна. Инцидентът е станал около 22:00 часа в събота в платното в посока квартал „Чайка“.

По първоначална информация произшествието е възникнало, след като първият моторист е спрял рязко заради препятствие на пътя. Последвал е сблъсък между трите мотоциклета, при който водачите са паднали на пътното платно, предава NOVA.

На място незабавно са изпратени няколко екипа на Центъра за спешна медицинска помощ, както и служители на полицията.

Заради инцидента движението по булеварда беше затруднено за известно време, а в района се образуваха задръствания. В социалните мрежи бяха разпространени снимки и видеоклипове, на които се виждат трите преобърнати мотоциклета. На мястото е имало и други мотористи, които не са пострадали.

  • Жена е в критично състояние

Тримата пострадали са транспортирани в МБАЛ „Света Анна“ във Варна.

Най-тежко е състоянието на 34-годишната жена. Тя е настанена в реанимация, в кома, на апаратна вентилация, с тежка черепно-мозъчна травма и травма на гръбначния стълб.

Единият от пострадалите мъже, на 27 години, също е в реанимация с травма на белия дроб. По информация на медиците той е контактен и състоянието му се следи.

Третият ранен – 26-годишен мъж, е настанен в отделението по неврохирургия с травма на главата. Към момента няма опасност за живота му.

  • Разследват причините за инцидента

От Областната дирекция на МВР във Варна са започнали разследване, което трябва да установи точните причини и обстоятелствата, довели до тежката катастрофа. Образувано е досъдебно производство.

Инцидентът е поредният тежък случай с участието на мотоциклетисти през летния сезон, когато трафикът по пътищата е значително по-интензивен. От полицията нееднократно призовават водачите на мотоциклети да спазват безопасна дистанция, да се съобразяват с пътната обстановка и да бъдат особено внимателни при движение в колона.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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