Арестуваха братята Андрю и Тристан Тейт в Маями

Б ратята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт са били арестувани в събота от федералните власти в Маями, съобщи американската Маршалска служба (U.S. Marshals Service), цитирана от "Асошиейтед прес".

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Говорителят на службата Брейди Маккарън заяви пред агенцията, че съдебните документи и свързаните с тях материали засега няма да бъдат оповестени публично.

По информация на източник, запознат със случая, братята са били задържани по искане за екстрадиция от Великобритания. Източникът е пожелал анонимност, тъй като не е упълномощен да коментира случая публично.

Румънски съд освободи Андрю Тейт

Андрю и Тристан Тейт, които имат американско и британско гражданство, живеят в Румъния от 2016 г. Те са издирвани от британските власти по обвинения в изнасилване и трафик на хора, които категорично отричат.

Разследвания в няколко държави

Името на братята Тейт нашумя през 2022 г., когато бяха арестувани в Румъния по обвинения в участие в организирана престъпна група, трафик на хора и сексуална експлоатация на жени. И двамата неведнъж са заявявали, че са невинни и че обвиненията срещу тях са политически мотивирани.

През декември 2024 г. Апелативният съд в Букурещ върна делото на прокуратурата заради установени правни и процедурни нередности, което забави разглеждането му по същество.

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Междувременно, в началото на юли тази година румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) разшири разследването срещу братята. Освен първоначалните обвинения за трафик на хора и изнасилване, прокуратурата им повдигна нови обвинения за пране на пари, оказване на натиск върху свидетели, възпрепятстване изпълнението на заповеди за запор и съучастие в трафик на непълнолетно лице.

Румънските власти повдигнаха нови обвинения срещу Андрю Тейт

Кои са братята Тейт

Андрю и Тристан Тейт са бивши професионални кикбоксьори, които се превърнаха в едни от най-популярните и същевременно най-противоречивите инфлуенсъри в социалните мрежи. Те имат милиони последователи, предимно сред млади мъже, като публикуват съдържание, демонстриращо луксозен начин на живот и изразяващо често критикувани възгледи за ролята на мъжете и жените.

Подновяват разследването срещу Андрю Тейт за изнасилване

Заради редица свои изказвания Андрю Тейт беше ограничен или забранен в няколко големи социални платформи, а името му нееднократно попада в центъра на обществени и политически дебати за влиянието на онлайн инфлуенсърите върху младата аудитория.