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Мистерията е разгадана: Учени разкриха какво е унищожило 96% от живота на Земята

Учените установиха, че катастрофата е била отприщена от масивна вулканична активност, най-вероятно изригването на Сибирските трапи, което е освободило огромни количества парникови газове в атмосферата

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юли 2026, 07:20
Мистерията е разгадана: Учени разкриха какво е унищожило 96% от живота на Земята
Изригващ вулкан   
Източник: Thinkstock/Guliver

М еждународен екип от учени разгада мистерията на „Великото измиране“. Изследователите потвърдиха, че екстремното глобално затопляне е унищожило 96% от морските видове, причинявайки критично ниски нива на кислород в океаните, според Gizmodo.

Горещ океан без кислород: Защо са измрели древните видове

Учените установиха, че катастрофата е била отприщена от масивна вулканична активност, най-вероятно изригването на Сибирските трапи, което е освободило огромни количества парникови газове в атмосферата и е предизвикало драматично повишаване на глобалните температури.

Точният начин, по който е загинал морският живот, оставаше предмет на научни дебати. За да проучат въпроса, изследователите сравниха метаболизма на съвременните морски животни с фосилни доказателства от видове, живели преди и след измирането.

Ключови констатации от изследването

  • Повишаващите се глобални температури са загрели океаните, а по-топлата вода физически е способна да задържа много по-малко разтворен кислород в сравнение с по-студената вода.
  • Видовете, изчезнали по време на „Великото измиране“, са имали метаболизъм, лошо адаптиран към екстремни горещини и липса на кислород.
  • Оцелели са само малък брой организми – тези, които по естествен път са развили висока толерантност към ниски нива на кислород и температурни колебания.
  • Процентът на смъртност при различните групи морски животни точно съвпада с тяхната уязвимост към изчерпването на кислорода. Изследователите стигат до заключението, че комбинацията от топлинен стрес и хипоксия (липса на кислород) е била основният двигател зад масовото измиране на океанския живот.

Предупреждение от миналото: Приближава ли се Земята към друга катастрофа?

Днес човечеството е изправено пред нова климатична криза, породена от човешката дейност. Изследователите предупреждават, че настоящата траектория има поразителни прилики със събитията от Пермския период.

При най-лошите сценарии Земята може да се насочи към нива на затопляне, подобни на тези, които някога са опустошили биосферата на планетата.

По време на „Великото измиране“ глобалните температури са се повишили с 8 до 12 градуса по Целзий, въпреки че този процес се е развил в продължение на хиляди години. Днес се прогнозира температурите да се повишат с 1,5 до 4 градуса по Целзий само за един или два века.

Решаващата разлика, отбелязват учените, е, че за разлика от древните вулканични изригвания, човечеството има пряк контрол върху въглеродните емисии – и все още има възможност да предотврати достигането на необратими повратни точки в изменението на климата.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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