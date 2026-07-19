Facebook се срина: Засегнати са потребители по цял свят

П отребители в социалните мрежи съобщават за сериозни затруднения при достъпа до Facebook. Към момента проблемите са основно при опит за отваряне на платформата през настолната версия, от компютър, предава DarikNews.bg

При част от хората на екрана се появява съобщение: „Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути.“

Оплаквания за прекъсването идват от различни части на света. Данни от платформата Downdetector показват рязко увеличение на сигналите за проблеми с Facebook. Само за няколко минути са регистрирани над 400 сигнала от потребители.

Все още няма официална информация от компанията за причината за срива и кога точно ще бъде отстранен проблемът.