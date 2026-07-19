Жена е с опасност за живота, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Бургас

Ж ена от Сливен е в критично състояние, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Бургас. Инцидентът е предизвикан от 19-годишен водач, който не е спрял, за да ѝ даде предимство.

Пешеходка е с опасност за живота след катастрофа в Свищов

Тежката катастрофа е станала в събота вечерта, около 22:42 ч., на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“. Според информация от Областната дирекция на МВР, лек автомобил с бургаска регистрация е отнел предимството на правомерно пресичащата пешеходка.

Пострадалата жена е незабавно транспортирана в УМБАЛ - Бургас. Тя е настанена за лечение в отделение „Реанимация“ с диагноза политравматизъм и остава с опасност за живота.

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Водачът на автомобила, 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, е тестван на място за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са били отрицателни, потвърждават от полицията, като му е взета и кръвна проба за допълнителен химичен анализ.

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По случая е образувано досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства около произшествието.

Инцидентът отново поставя на дневен ред въпроса за безопасността на пешеходците в градска среда.