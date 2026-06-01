Свят

Зеленски призова за преговори с Русия преди зимата

Москва постепенно губи предимството си на бойното поле, заяви украинският държавен глава

1 юни 2026, 06:56
Източник: AP/БТА

Р усия постепенно губи предимството си на бойното поле, създавайки възможност за дипломатическо решение на войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за американската телевизия CBS, цитиран от "Укринформ".

По думите му сега е подходящ момент за преговори.

Зеленски: Русия се опитва да спечели време

Според Зеленски Русия е започнала да губи предимството си на бойното поле през декември миналата година и той е споделил това с американските си партньори. 

"Казах им през януари, че смятам, че имаме прозорец за преговори, защото всеки месец те ще губят все повече хора и поради тези причини ще губят инициатива на бойното поле", каза Зеленски.

Той добави, че през миналия месец руските сили не са успели да окупират повече територия, отколкото украинските войски са успели да освободят. 

“Затова сега имаме такъв период от време преди зимата. Затова смятам, че преди зимата, трябва да намерим начин, дипломатически начин, да седнем и да говорим“, заяви Зеленски.

Същевременно той отбеляза, че това зависи и от вътрешния натиск върху руския президент Владимир Путин от руското общество, както и от натиск чрез санкции от САЩ и Европа. 

Зеленски: Готов съм да се срещна с Путин

Според украинския президент най-ефективният формат за преговори с Русия би бил с участието на САЩ и Европейския съюз. 

“Винаги ще бъда на мнение, че не може да са само САЩ или (само) Европа. Смятам, че най-силната позиция е от Украйна, Русия, Америка и Европа. Смятам, че това е най-силният, мощен преговорен формат”, добави той. 

Зеленски уточни, че Украйна остава отворена и за двустранни преки преговори с Русия и нейния лидер.

"Готов съм да се срещна с Путин, ако той е готов. Смятам, че са необходими още санкции. Смятам, че е необходим още натиск. И вие попитахте кога те (Русия) ще бъдат готови и дали ще бъдат готови, теоретично. Мисля, че да, повече санкции, повече натиск и те ще бъдат готови за диалог", каза той.

Зеленски: Подобни разговори биха били опасни (СНИМКИ)

Украинският президент отбеляза също, че очаква пратениците на американския държавен глава Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Киев след около две седмици. 

“Разчитаме, че ще дойдат в Киев. Надявам се, че ще намерят възможност да бъдат тук след две седмици. Но поне получих такова съобщение от моята преговорна група”, каза той и добави, че въпреки че двамата пратеници са посещавали няколко пъти Москва, никога не са били в Киев.

Зеленски заяви също, че в момента САЩ не произвеждат достатъчно антибалистични ракети и предупреди, че това може да “доведе до криза на различни места в света”. 

Междувременно Москва продължава да разширява собственото си производство на балистични ракети, отбеляза той. 

“Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на САЩ и се надявам, че те ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Имаме нужда от увеличаване на производството”, каза Зеленски. 

Зеленски: Ще преговарям с Русия при тези условия

Той добави, че е поискал както от предната администрация на САЩ, така и от сегашната, лиценз за производство на ракети за противовъздушните системи “Пейтриът”. 

Зеленски отбеляза, че смята, че инцидентите с руски дронове, които навлизат в европейски страни са форма на политически натиск от Русия срещу партньорите на Украйна и заяви, че силите на Киев се опитват да прехванат всички вражески дронове. 

“Обикновено се опитваме да прехванем всички дронове, дори онези, които са насочени срещу други страни, като Румъния, Молдова или в посока Полша - ние прехващаме всички. Ако не можем, разбира се, уведомяваме нашите партньори. Опитваме се да им помогнем, както и на Балтийските страни - Естония, Литва и Латвия”, допълни той. 

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Володимир Зеленски Русия Украйна дипломатически преговори военен конфликт международни санкции Пейтриът САЩ Европейски съюз политически натиск
Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

Дете загина при пожар в Мелбърн, мъж е в тежко състояние

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Двама убити и над 20 ранени при нова размяна на удари между Киев и Москва

Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

СЗО с добри новини: Пациенти се възстановиха от новия щам на ебола

Голямо събитие с кауза: София става столица на Световното за спортисти със синдром на Даун

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Десетки загинали от експлозия в Мианмар

Голям американски град е застрашен от потъване под водата

Военна техника и войници на САЩ влизат в България на 1 и 2 юни

Схемата „Баба Алино": Как се строи незаконно цял комплекс

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Паника в Крим: Въведоха талони за бензин и лимит по бензиностанциите

