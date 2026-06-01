Дете загина при пожар в Мелбърн, мъж е в тежко състояние

Д ете е загинало, а мъж е получил тежки наранявания при пожар, избухнал малко след полунощ в понеделник в жилищна сграда на улица „Нюбъри“ в Уъриби, в югозападната част на Мелбърн.

Пожарникарите са пристигнали на място в рамките на три минути, но едноетажната тухлена сграда вече е била обхваната изцяло от пламъци, съобщи Пожарната и аварийна служба на Виктория.

Потушаването на пожара е отнело около час, като в операцията са участвали 40 пожарникари.

Те са открили тялото на починало дете в сградата след потушаването на пожара, съобщи полицията на щата Виктория.

Мъж, обитател на сградата, е бил откаран в болница с тежки наранявания. Австралийската телевизия АВС съобщи, че пожарникарите са били уведомени, че деца са блокирани в горящата сграда, но някои от тях са успели да се измъкнат.

Обстоятелствата около пожара се разследват, но той не се разглежда като подозрителен, заяви полицията. На мястото ще бъде направен оглед от специалисти.