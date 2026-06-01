Свят

Дете загина при пожар в Мелбърн, мъж е в тежко състояние

Потушаването на огъня е отнело около час

1 юни 2026, 06:51
Дете загина при пожар в Мелбърн, мъж е в тежко състояние
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

Д ете е загинало, а мъж е получил тежки наранявания при пожар, избухнал малко след полунощ в понеделник в жилищна сграда на улица „Нюбъри“ в Уъриби, в югозападната част на Мелбърн.

Майка и две деца загинаха при пожар

Пожарникарите са пристигнали на място в рамките на три минути, но едноетажната тухлена сграда вече е била обхваната изцяло от пламъци, съобщи Пожарната и аварийна служба на Виктория.

Потушаването на пожара е отнело около час, като в операцията са участвали 40 пожарникари.

Три деца, сред които бебе, загинаха след пожар в Сидни, подозират убийство

Те са открили тялото на починало дете в сградата след потушаването на пожара, съобщи полицията на щата Виктория.

Мъж, обитател на сградата, е бил откаран в болница с тежки наранявания. Австралийската телевизия АВС съобщи, че пожарникарите са били уведомени, че деца са блокирани в горящата сграда, но някои от тях са успели да се измъкнат.

Обстоятелствата около пожара се разследват, но той не се разглежда като подозрителен, заяви полицията.  На мястото ще бъде направен оглед от специалисти.

Източник: БГНЕС    
пожар Мелбърн Австралия инцидент жертви пожарникари полиция Уъриби Виктория разследване
Последвайте ни
Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Защо котката спи върху главата ми

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сбогом на трудовите книжки! НОИ предупреждава: Не ги изхвърляйте

Сбогом на трудовите книжки! НОИ предупреждава: Не ги изхвърляйте

България Преди 2 минути

До този момент всички служители, наети по трудово правоотношение, трябваше да получат обратно от своите работодатели напълно приключените и заверени документи

<p>Найденов:&nbsp;Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск</p>

Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

България Преди 7 минути

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Свят Преди 1 час

Защо след 14:00 ч. „Зоната на смъртта“ се превръща в капан без кислород и как нарушаването на този краен срок доведе до най-големите трагедии в алпинизма

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето и за следващите няколко дни

,

Двама убити и над 20 ранени при нова размяна на удари между Киев и Москва

Свят Преди 9 часа

Това заяви назначеният от Москва прессекретар на губернатора Владимир Василенко

.

Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

Любопитно Преди 10 часа

Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Зеленски очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Киев след две седмици

Свят Преди 10 часа

Украинският президент подчерта, че сънародниците му “имат нужда да видят американската преговорна група” в страната

.

СЗО с добри новини: Пациенти се възстановиха от новия щам на ебола

Свят Преди 10 часа

В петък СЗО съобщи, че пациент се е възстановил от щама Бундибуджо, който се разпространява в момента и за който няма одобрено лечение или ваксина

,

Голямо събитие с кауза: София става столица на Световното за спортисти със синдром на Даун

България Преди 11 часа

Събитието ще се проведе между 13 и 19 юни

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Медийната империя на Орбан отчита сериозен спад в аудиторията

Свят Преди 11 часа

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан поддържаше властта си с помощта на медии, които разпространяваха неговата пропаганда

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Макрон призова за край на ескалацията в Южен Ливан

Свят Преди 11 часа

,

Десетки загинали от експлозия в Мианмар

Свят Преди 12 часа

Мианмар е затънал в гражданска война, откакто военните завзеха властта с преврат през 2021 г.

,

Голям американски град е застрашен от потъване под водата

Любопитно Преди 12 часа

Авторите на изследването смятат, че регионът на практика е „преминал точката на безвъзвратност“ и властите трябва да започнат да планират стратегии за постепенно преместване на населението още сега

Военна техника и войници на САЩ влизат в България на 1 и 2 юни

Военна техника и войници на САЩ влизат в България на 1 и 2 юни

България Преди 12 часа

Колоните ще се придвижват от Гърция към Румъния за операцията „Atlantic Resolve“, като ще бъдат ескортирани от Военна полиция.

,

Схемата „Баба Алино”: Как се строи незаконно цял комплекс

България Преди 13 часа

Скандалът с „Баба Алино” се превърна във фокус на общественото и политическото внимание

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Украйна получи нова мощна ПВО система от Германия, Зеленски благодари на Берлин

Свят Преди 14 часа

Германия все още не е потвърдила официално доставката

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Метеорологичното лято настъпва с бури и градушки

sinoptik.bg
1

Поставиха метална стълба на Караджов камък

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 1 юни, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 1 юни, понеделник

Edna.bg

Аржентина кацна в САЩ със самолет символ на славата

Gong.bg

Фонсека не призна авторитети: след Джокович елиминира и Рууд

Gong.bg

Шефът на строителния контрол във варна пред NOVA: Не съм уволнен

Nova.bg

Започва Пролетният панаир на книгата

Nova.bg