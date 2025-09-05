България

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

5 септември 2025, 09:45
Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите
Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство
Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?
Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open
Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

И нцидент с потенциално фатални последици беше предотвратен по щастлива случайност в София. Група деца се промъкнаха през пролука в оградата и се изкачиха на строителен кран с височина над 200 метра, за да си направят селфи. Случаят предизвика бърза реакция от страна на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), която извърши спешна проверка на строежа.

Инженер Лиляна Петрова, която е началник на ДНСК, обясни в ефира на NOVA, че децата са успели да проникнат на територията на строителния обект чрез дупка, която сами са направили в ламаринената ограда, обграждаща основата на крана. Проверяващите са установили, че парче от ламарината е било изрязано -  най-вероятно със специален инструмент, което поставя въпроса дали в случая не е участвал и възрастен. 

Търсейки адреналин и впечатляващи снимки се качили децата на 205-метровия кран в София

"Трудно е да се повярва, че деца на тази възраст могат сами да изрежат ламарина без помощ. Най-вероятно става дума за предварително планирано и организирано действие с участие на по-голям човек", коментира инж. Петрова. Тя изрази мнение, че вероятно младежите са направили неколкократен оглед на мястото преди да осъществят така нареченото "опасно селфи"

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх. Част от тях дори са преминали по стрелата на крана до самата сграда – действие, което според експертите, е било изключително опасно.

Деца се качиха на строителен кран в София

Веднага след инцидента, охраната на обекта е възстановила пробитата ламарина, а ДНСК е разпоредила засилване на мерките за сигурност.  Инженер Петрова подчерта, че при извършената проверка е установено, че обектът е в пълно съответствие с нормативните изисквания. До момента не са установени нарушения от страна на инвеститора. "Въпреки това по мое разпореждане започнаха масови проверки на всички високи строежи в София – около 15 на брой до момента, с цел да се прегледат системите за сигурност, достъп и охрана", обясни тя. 

Според изискванията, няма специфични допълнителни мерки, наложени само заради височината на сградата. Всички строителни обекти трябва да бъдат заградени, обозначени и, когато е необходимо охранявани – нещо, което в случая е било изпълнено. Въпреки това, фактът, че охраната не е успяла да засече присъствието на деца вътре в обекта, повдига допълнителни въпроси относно ефективността на мерките.

Източник: NOVA    
Инцидент София Деца на кран Опасно селфи ДНСК Строителен обект Мерки за сигурност Пробив в оградата Високи строежи Лиляна Петрова Спешна проверка
Последвайте ни
Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Почти навреме за лятото: Mercedes възражда кабриолета на G-Class

Почти навреме за лятото: Mercedes възражда кабриолета на G-Class

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 15 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 12 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 11 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 13 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

500 декара горят в Рила, 80 души са на терен

България Преди 11 минути

Главен инспектор Юлиян Петров подчерта, че не може да се каже докога ще продължи гасенето на пожара

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 43 минути

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак кожата

Свят Преди 1 час

Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Американски представители в областта на енергетиката са повдигнали въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото

<p>Критики и напрежение в лагера на &quot;макронистите&quot;: Петдесет нюанса мнения във Франция</p>

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

Свят Преди 2 часа

На извънредна сесия на парламента, свикана от Макрон, депутатите ще трябва да гласуват доверие на кабинета на премиера Байру

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 3 часа

Няма пострадали

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Свят Преди 3 часа

Преговори могат да бъдат организирани бързо, заяви говорителят на Кремъл

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Свят Преди 3 часа

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

България Преди 3 часа

По отношението на закупуването на нов подвижен състав той подчерта, че настоящият е на „изключително лошо равнище“

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 3 часа

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 3 часа

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 3 часа

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Любопитно Преди 3 часа

От шише белина, до коктейл и сърце - необичайните чанти са навсякъде

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Свят Преди 3 часа

Въглеродният отпечатък на Пентагона надминава този на повечето страни

Една година затвор за капитана на "Илинден"

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица</p>

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Нискогликемичната диета: Модерен подход за здраве, баланс и женско благополучие

Edna.bg

Тереза Маринова празнува днес!

Edna.bg

Кирил Котев: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

Gong.bg

Левски се задейства в мисията по задържането на звезда

Gong.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Nova.bg