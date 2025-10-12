България

Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите

Д-р Петър Великов с информация за COVID-19 и грипа

12 октомври 2025, 15:26
Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.
След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка

След трагедията в Елените: Държавата нарежда събаряне на хотела и аквапарка
Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука
Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност
Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Появи се таен свидетел в делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев
Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна

Дъжд връща напрежението в Николово: дигата остава опасна
Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото

Експерти съветват: Не отлагайте покупката на жилище за след еврото
Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Цената на кафето расте: до 50 стотинки повече за вашата глътка

Д иагноза настинка и простуда в медицината няма. Има вирусна или бактериална инфекция. За вирусите, с които се срещаме през есенно-зимния период и за инфекциите, които причиняват те говори д-р Петър Великов от Инфекциозна болница, съобщи NOVA.

Вирусите, които ни разболяват сега са предимно коронавирус, риновируси, метапневмовируси и метаинфлуенца. През следващите месеци се очакват грипните вируси.

COVID-19

Към момента се разпространяват два подварианта на COVID-19.

Симптомите са неспецифични – болки в гърлото, хрема, температура, кашлица, болки в мускулите и ставите. Няма как да се разпознае по симптомите, затова се правят и съответните тестове. Ефективността им е от 40% до 60%, като трябва да се правят внимателно и правилно, за да не излиза фалшиво отрицателен резултат.

От година и половина има официална клинична пътека за хора, прекарали коронавирус и имащи нужда от рехабилитация и контролни прегледи.

Към момента има тежки случаи на заболяването, то е предимно при неваксинирани хора.

Рисковите групи – възрастни хора, пациенти с придружаващи заболявания и малките деца.

Лекарят обясни, че една от острите прояви, след прекаран COVID-19, може да бъде миокардит.  

Д-р Велкиков посочи, че хората се страхуват от поставяне на ваксина заради възникване на миокардит след това, но категорично заяви, че рискът от това е много малък – 1 на 100 000 души.

При боледувалите коронавирус рискът е над 42 пъти по-висок, допълни той.

Осигурена ваксина срещу COVID-19 в страната има.

Грипът

Грипните вируси протичат много остро, за разлика от COVID-19, обясни лекарят. Симптомите са - висока температура, болки по мускули и стави, кашлица, хрема. 

Рискови са хората с хронични заболявания и малките деца.

Ефективното лечение срещу грипните вируси са антивирусните препарати. При тях обаче има реакции, затова ваксината е най-добрата превенция, допълни лекарят. 

Употреба на антибиотик

Антибиотиците се използват при бактериална инфекция и не работят при вирусна. 

Д-р Великов каза още, че най-честите пациенти, връщащи се от страни извън Европа, са заболели от малария. Лекарят каза, че има възможност за профилактика срещу болестта.

Повече гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Влак прегази железничар на гара Мездра

Влак прегази железничар на гара Мездра

Володимир Зеленски: Руска бомба уби дете в църква

Володимир Зеленски: Руска бомба уби дете в църква

Топлофикация София“ изтегля с 1 седмица спирането на топлата вода в „Дружба 2

Топлофикация София“ изтегля с 1 седмица спирането на топлата вода в „Дружба 2

Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите

Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

След само 3 години: Porsche дръпна шалтера на прототипа си в WEC

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 5 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 5 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 5 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 5 дни

Виц на деня

– Скъпи, чувствам се дебела. Кажи нещо мило! – Имаш прекрасно зрение...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пакистан затвори границата с Афганистан след тежки престрелки

Пакистан затвори границата с Афганистан след тежки престрелки

Свят Преди 1 час

Късно снощи афганистански военнослужещи откриха огън по пакистански гранични постове

Президентът на България Румен Радев

Президентът Радев: Местната власт да е гарант за обществения интерес

България Преди 1 час

Най-големият капитал на всяка власт е доверието, заявява държавният глава по повод Деня на българската община и местното самоуправление

Язовирната стена край русенското село Николово съхне, нивото падна с 15 см

Язовирната стена край русенското село Николово съхне, нивото падна с 15 см

България Преди 3 часа

„Продължаваме с източването на водата от язовира, което се извършва бавно по съвет на експерти за безопасност на стената“, обясни кметът на Русе Пенчо Милков

Кейти Пети и Джъстин Трюдо

Новата двойка, за която всички говорят: Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Любопитно Преди 3 часа

Двамата наскоро бяха забелязани да се целуват на разкошната яхта на певицата

Косово избира: Местен вот мери доверието след 8 месеца криза

Косово избира: Местен вот мери доверието след 8 месеца криза

Свят Преди 4 часа

На изборите косовските гласоподаватели ще избират кметове на общини и общински съветници в 38-те общини на страната

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни

Свят Преди 4 часа

„Тя живя точно така, както искаше,“ казва източник пред списание PEOPLE

Мон Дьо и Нети

Нети разкрива: Защо умишлено се „загрозявах“ и тайната за моето осиновяване

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата говори за драмата с осиновяването си, „красивата лъжа“ за детството и години борба с етикета „жената на Дони“

Кирил Домусчиев

Кирил Домусчиев: КНСБ взривява диалога с драстични данъци за бизнеса

България Преди 5 часа

Председателят на УС на КРИБ коментира исканията на КНСБ за драстично увеличаване на данъчната тежест върху българския бизнес

Експерт: Зарази след порои, COVID и грип идват, ваксинирайте се

Експерт: Зарази след порои, COVID и грип идват, ваксинирайте се

България Преди 5 часа

За натрупаният боклук на места в София д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн заяви, че „Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални“

Откраднатото жито на Украйна

Откраднатото жито на Украйна

Свят Преди 5 часа

Украинските земеделци се чувстват окрадени и настояват за по-голям натиск върху Русия

Защо мечтаем за по-добър живот, но изпадаме в паника, когато той започне да се случва

Защо мечтаем за по-добър живот, но изпадаме в паника, когато той започне да се случва

Любопитно Преди 5 часа

Често казваме „Искам да променя всичко“, но когато се появи реална възможност, започваме да се съмняваме

Заплатите в държавния сектор изпреварват тези в частния в 226 общини

Заплатите в държавния сектор изпреварват тези в частния в 226 общини

България Преди 6 часа

Държавата става най-голям работодател и блокира растежа на регионите

Шенген

Нови правила за Шенген: Какво се променя от днес

България Преди 6 часа

Разберете какво представлява новата система EES, как работи и кого засяга

Християн Мицкоски

Мицкоски постави условия: Права за македонците в България, после ЕС

България Преди 6 часа

Мицкоски говори в Прилеп, където РСМ чества Деня на народното въстание

Михаела Василева

Инфлуенсърката Михаела шокиращо напусна Big Brother

Любопитно Преди 7 часа

Тя не получи най-нисък вот от зрителите, а взе решение да напусне Къщата по собствено желание

Президентът на Камерун Пол Бия и първата дама - шармантната му съпруга Шантал Бия на единствения митинг на държавния глава преди изборите

Пол Бия - президентът на 92 г., който се готви за осми мандат

Свят Преди 7 часа

Най-възрастният действащ държавен глава в света управлява Камерун вече 43 години

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Стандартен и Мини шнауцер – какви са разликите

dogsandcats.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg
1

Ще поскъпне ли виното

sinoptik.bg

ТЕСТ: Само хората с IQ над 153 могат да се справят с тези въпроси!

Edna.bg

Как влияят ретроградните планети на нашата карма?

Edna.bg

Милан набелязва двама кандидати за заместник на Майк Менян

Gong.bg

Лотар Матеус: Норвегия е по-силна от Италия, предпочитам Интер на Инзаги пред този на Киву

Gong.bg

Избори се провеждат в Пазарджик и Хасковско, петима задържани в Огняново за купуване на гласове

Nova.bg

Товарен влак прегази железничар на гара Мездра

Nova.bg