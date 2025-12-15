Свят

Прокурор: Бившият президент на Южна Корея Юн е търсил конфликт със Северна Корея

Прокуратурата твърди, че целта е била оправдаване на военното положение и отстраняване на опоненти

15 декември 2025, 09:30
Прокурор: Бившият президент на Южна Корея Юн е търсил конфликт със Северна Корея
Източник: iStock/GettyImages

Б ившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол е опитал да провокира Северна Корея да предприеме въоръжена агресия, за да оправдае обявяването на военно положение през декември 2024 г. и да елиминира политически опоненти, заяви в понеделник специален прокурор.

Специалният прокурор Чо Ън-сок каза на брифинг, че неговият екип е повдигнал обвинения срещу 24 души, включително Юн и петима членове на кабинета му, по обвинения в метеж след шестмесечно разследване.

„От историческия опит добре знаем, че оправданието, давано от управляващите за преврат, е само фасада, а единствената цел е монополизиране и запазване на властта“, заяви Чо, цитиран от агенция Ройтерс (Reuters).

По думите му екипът е потвърдил съществуването на сложен план, за който се твърди, че е бил замислен от Юн и министъра на отбраната Ким Йон-хюн още през октомври 2023 г., с цел да бъдат суспендирани правомощията на парламента и той да бъде заменен с извънреден законодателен орган.

„За да създадат оправдание за обявяване на военно положение, те са се опитали да подмамят Северна Корея да предприеме въоръжена агресия, но са се провалили, тъй като Северна Корея не е реагирала военно“, каза той.

Екипът на специалния прокурор по-рано обвини Юн и негови военни командири, че са наредили тайна операция с дронове на територията на Севера с цел да се изострят напреженията между двете съседни държави. Впоследствие Юн е заговорничил да заклейми политическите си опоненти, включително тогавашния лидер на консервативната му партия „Сила на народа“, като антидържавни сили и е обявил военно положение без основание, каза Чо.

Чо е един от тримата специални прокурори, назначени след като Ли Дже-мьон беше избран за президент на извънредни избори, свикани след отстраняването на Юн от Конституционния съд през април.

Юн в момента е изправен пред съд по обвинения в метеж, за които при осъдителна присъда се предвижда доживотен затвор или дори смъртно наказание. Бившите му министри и други длъжностни лица са изправени пред различни обвинения, произтичащи от неуспешния опит за въвеждане на военно положение.

Парламентът, контролиран от либералната Демократическа партия, гласува за анулиране на указа на Юн в рамките на часове след късното му нощно изявление на 3 декември миналата година, а по-късно го импийчира за нарушаване на служебните му задължения.

Съпругата му, Ким Кьон Хи, е обект на отделно разследване от специален прокурор по подозрения за корупция, свързани с дейности по време на и преди президентството на Юн. 

Юн може да е бил подтикнат да действа отчасти заради непрекъснатия политически натиск, свързан с обвинения в подкуп срещу съпругата му, но няма доказателства да се предполага, че Ким е била замесена в заговора, заяви Пак Джи-йон, говорител на екипа на специалния прокурор.

По думите на Пак, шефът на разузнаването на отстранения президент е трябвало да пътува до САЩ ден след издаването на указа, за да неутрализира предварително възраженията на Вашингтон, като добави, че декември миналата година вероятно е бил избран, за да се възползват от разсейването около президентския преход след изборната победа на Доналд Тръмп.

Юн заяви, че е било в рамките на правомощията му като президент да обяви военно положение и че го е направил, за да алармира за злоупотребите на опозиционните партии с парламентарния контрол, които според него са парализирали работата на правителството. Той каза, че от указа за военно положение не са произтекли вреди за страната.

