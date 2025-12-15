Любопитно

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Най-ранните солидни доказателства за този конкретен трик се появяват в римско време

15 декември 2025, 07:31
Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?
Т ова е буквално най-старият трик в книгата, въпреки че вероятно никога не сте го виждали преди. И макар че няма красиви асистентки, които да бъдат разрязани на две, тази древна илюзия – изпълнена за египетския фараон Хуфу – е смъртоносна в най-истинския смисъл на думата.

Много преди дори да бъде замислен номерът със заека в шапката, неизвестен египетски писар е написал това, което сега е известно като папирус „Уесткар“. Смята се, че е написан през Втория междинен период – който е продължил от 1782 до 1550 г. пр.н.е. – свитъкът разказва поредица от истории, които се случват около хилядолетие по-рано, когато Хуфу управлявал Старото царство и построил Великата пирамида в Гиза.

Състоящ се от пет кратки разказа, папирусът „Уесткар“ описва редица срещи между фараона и няколко от неговите наследници. В четвъртия от тях синът на Хуфу, Хардедеф, запознава царя с магьосник на име Джеди, за когото се твърди, че е на 110 години и твърди, че изпива по 100 буркана бира на ден.

И все пак, прекомерното пиене на Джеди далеч не е най-впечатляващото му качество, а магьосникът всъщност е известен с предполагаемата си способност да прикрепя отново отрязана глава, връщайки обезглавените към живот. Нетърпелив да стане свидетел на трика, Хуфу изпраща затворник, който да се „яви доброволец“, въпреки че Джеди отказва да извърши чудото върху човек, а вместо това демонстрира способностите си върху гъска.

Според папируса, главата на птицата била отстранена, след което „Джеди произнесъл магическото си заклинание и гъската се изправила, клатушкайки се“, докато главата ѝ се събрала отново с тялото си. По молба на Хуфу, трикът бил повторен с друга гъска, после с друга водна птица и накрая с бик.

Всеки път обезглавеното животно се изправяло и си прибирало главата, която след това магически била прикрепяна отново. 

Колкото и чудесно да изглежда това обаче, текстът е изцяло измислен и подобно магическо действие никога не е било изпълнявано. Всъщност е малко вероятно Джеди някога да е съществувал и макар че магическите трикове вероятно са съществували от хиляди години, няма солидни доказателства, че някои от тях са били усвоени или изпълнявани от древните египтяни.

Най-близкият намек за някакъв трик по бреговете на Нил идва от гробницата на кралски служител на име Бакет III, живял през 21-ви век пр.н.е. Сред илюстрациите върху гробницата е картина на двама мъже, държащи поредица от купи, което според някои е най-ранното изображение на известния трик с чаша и топка, при който магьосник кара топка да изчезне, да се умножи или да се телепортира между чашите.

Това тълкуване обаче е силно спорно и много учени смятат, че илюстрацията всъщност изобразява двамата мъже, играещи игра или занимаващи се с някаква друга неизвестна – но определено не магическа – дейност.

Всъщност, най-ранните солидни доказателства за този конкретен трик се появяват в римско време, когато философът Сенека Младши пише за „чашата и заровете на жонгльора“ в своите „Морални писма до Луцилий“ през 65 г. сл. Хр. Без да искаме да заблуждаваме никого, вероятно би трябвало да кажем, че тези римски измамници са били първите магьосници, въпреки че номерът с обезглавената гъска все още държи рекорда за най-ранното споменаване на магически трик.

Източник: iflscience    
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
