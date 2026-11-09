С пълно единодушие: Надзорният съвет на НОИ утвърди бюджета на ДОО

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Н адзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) прие единодушно проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2027 г. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова след заседанието на съвета.

„Всички, които са представени - организациите на работодателите, работниците и държавната квота, без изключение приехме проекта на Закона за бюджета на ДОО за 2027 г.“, заяви Ефремова.

В план-сметката са заложени приходи от над 16 млрд. евро, а разходите за пенсии се очаква да надхвърлят 14,6 млрд. евро.

Според разчетите минималната пенсия през следващата година ще достигне 374,62 евро, а средната се очаква да бъде около 587 евро. Таванът на пенсиите ще бъде 1884 евро.

От 1 юли 2027 г. се предвижда осъвременяване на пенсиите по т.нар. швейцарско правило. Според прогнозите увеличението ще бъде между 7 и 8%.

„Това, което се предвижда в допълнение е, че ще се вдигне таванът на пенсиите от следващата година, вдигат се минималното и максималното обезщетение за безработица, вдигат се обезщетенията за майчинство през втората година, както и всички пенсии, които предстои да се увеличат от средата на 2027 г.“, обясни социалният министър.

Промени в осигурителните доходи и обезщетенията

Проектобюджетът предвижда минималният осигурителен доход да бъде увеличен до 660 евро, колкото е и планираната минимална работна заплата за 2027 г. Максималният осигурителен доход ще нарасне от 2300 на 2400 евро.

Предвижда се и увеличение на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството до 450 евро. Майките, които решат да се върнат на работа преди изтичането на този период, ще получават 75% от полагащото им се обезщетение.

По-високи суми са заложени и за безработните. Минималното дневно обезщетение ще достигне 13 евро, а максималното - 60,76 евро.

Социалният министър определи бюджета като балансиран и с добри показатели за следващата година. Тя посочи, че работодателските организации имат критики към увеличението на максималния осигурителен доход и минималните осигурителни прагове.

„Никога не може да се посрещнат на 100% очакванията на всички страни“, коментира Ефремова.

Промени при ТЕЛК и подкрепата за хората с увреждания

Паралелно с финансовите параметри се подготвя и реформа в системата за оценяване на хората с увреждания. Предвижда се по-строг контрол върху решенията на ТЕЛК и нов подход при определянето на индивидуалните потребности.

„С реформата, която ще бъде проведена поетапно през следващата година, на първо място трябва да има засилен контрол, да започне разкриването и прекратяването на фалшивите ТЕЛК решения“, заяви Ефремова.

По думите ѝ новият модел трябва да позволи помощта да се определя по-точно според потребностите на всеки човек с увреждане. Целта е необходимите средства и услуги да достигат до хората, които действително се нуждаят от подкрепа за независим живот.