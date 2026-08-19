Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия

Р уски самолет Ил-76ТД, регистриран на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация (МЧС), премина през българското въздушно пространство тази вечер и по-късно кацна в сръбския град Ниш.

Машината е навлязла над България от Черно море, след което е продължила на запад. В 21:05 часа самолетът е преминал в сръбското въздушно пространство. След навлизането си в Сърбия Ил-76 е започнал да се снижава, достигайки височина от около 1800 метра, и се е насочил към Ниш. В 21:21 часа самолетът е кацнал на летището в града.

България поиска информация от Сърбия за пожара и предложи помощ

Ил-76ТД е голям транспортен самолет, който може да се използва за различни задачи, включително при операции за гасене на горски пожари. Самолетите от този тип, използвани от руското МЧС, могат да бъдат оборудвани със системи за изхвърляне на големи количества вода и често се използват като въздушни „танкери“ при мащабни пожари.

Руското Министерство на извънредните ситуации отговаря за гражданската защита, реакцията при природни бедствия и аварии и противопожарната дейност. Негови самолети се използват и за други държавни задачи.

Руски самолет е прелетял над България

Русия обяви изпращането на самолет Ил-76 с екипаж и оперативна група на МЧС в Сърбия за участие в борбата с горските пожари. Решението е взето по нареждане на руския президент Владимир Путин след искане за помощ от Белград.

Сръбската страна e поискала руската помощ заради влошената пожарна обстановка и опасността за населени места. Предвижда се руският екип да работи съвместно със сръбските служби за овладяване на огнищата.

От МВнР съобщиха, че полетът на самолета, който се използва за борба с бедствия и аварии, е с хуманитарен характер. Прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна, във връзка с пожарите в Сърбия. Съгласуван е с всички отговорни институции и има издадено разрешение за оказване на помощ при пожарите в западната ни съседка.

Руски самолет е прелетял над България в понеделник

От Министерство на транспорта и съобщенията също съобщиха пред NOVA, че става дума за самолет за гасене на пожари. България е съдействала максимално бързо. Пожарите са в близост до българска територия и подобна реакция е напълно нормална, добавиха от МТС.