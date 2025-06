Руски дронове удариха енергийна инфраструктура в Украйна

Р уски дронове и ракети, изстреляни през нощта, са повредили енергийна инфраструктура в централната част на Украйна, съобщиха днес местните военни власти, цитирани от ДПА.

* Видеото е архивно!

"Директни попадения" и отломки от свалени дронове са били регистрирани в района на град Кременчук в Полтавска област, съобщи в "Телеграм" областният управител Володимир Кохут.

Според Кохут един човек е бил ранен при нападението, но засега няма данни за размера на нанесените щети.

Another massive overnight attack was launched against Ukraine using two large groups of Shahed strike drones and cruise missiles. In Kremenchuk, strikes hit the oil refinery and energy infrastructure. In Sumy, a drone struck a multi-story residential building. Odesa has faced… pic.twitter.com/6vTG5vv0Ey