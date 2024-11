Русия инцидентно удари своя жилищна сграда с дрон (СНИМКА)

Р усия по погрешка да е поразила цивилна сграда в Белгород с ирански дрон Shahed, сочат доклади и видеокадри, споделени в социалните мрежи. Ударът е ранил двама души и е причинил сериозни щети на 40 апартамента в три сгради, 24 превозни средства и един магазин.

Първоначалните данни сочат, че дронът вероятно е бил насочен към границата с Украйна, но е отклонил курса си.

Независимият руски новинарски канал Pepel публикува анализ на видео доказателства, които показват дрон със специфични характеристики, съвпадащи с тези на иранския модел Shahed, използван от Русия във войната в Украйна.

"Този тип дрон има отличителен нос и триъгълни крила с тъпи краища, които ясно се виждат на записите", отбелязват от Pepel. Според тях е възможно техническа неизправност да е довела дрона до руска територия, а руските сили вероятно са се опитали да го свалят, за да предотвратят удара върху жилищната сграда в Белгород.

Security camera footage from Russia's Belgorod region showing one of their own Shahed drones not quite making it to Ukraine. pic.twitter.com/f0MOZWUi4C