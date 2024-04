М асирана руска атака с ракети и дронове унищожи една от най-големите електроцентрали в Украйна и повреди други, съобщиха днес представители на украинските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Агенцията определя нападението като част от подновената руска кампания, насочена срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

ТЕЦ "Триполска", която е най-големият доставчик на енергия за Киевска, Черкаска и Житомиска област, е била ударена многократно, като са били унищожени трансформаторът, турбините и генераторите и централата е била обхваната от пламъци. Когато първият дрон се приближил, работниците се скрили в укритие и така спасили живота си, каза Андрий Хота, директор на държавната компания "Центренерго", която управлява централата.

Те наблюдавали как централата гори, обхваната от гъст дим и погълната от пламъци. "Ужасяващо е", казва Хота.

