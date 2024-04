Руска въздушна атака в Харков, има множество материални щети

П ри руска въздушна атака в центъра на Харков бяха нанесени щети на пет жилищни сгради, десетина гаража и седем автомобила, съобщи в "Телеграм" Олексабдър Филчаков, ръководител на Харковската областна прокуратура, цитиран от Укринформ.

"Днес, около 11:45 ч., руските военни извършиха масиран обстрел на централната част на Харков от руската Белгородска област, използвайки самолет... Два боеприпаса попаднаха в двора на жилищна сграда в Шевченковски район, на 80 метра от входа на централния парк за отдих, където по това време се намираха много хора, включително деца", заяви Филчаков.

Ukraine war briefing: Zelenskiy warns of dwindling weapons stockpile as attack on Kharkiv kills eight



