NYT: Ирански заплахи принудиха финансовия министър на САЩ да се премести във военна база

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт се е преместил във военна база заради заплахи от Иран, съобщава „Ню Йорк Таймс“.

Сериозността на заплахите не е ясна, а американското разузнаване предупреждава за засилени опити на Техеран за нападения срещу американски служители.

Бесънт е ключова фигура в кампанията на Вашингтон за икономически натиск върху Иран по време на войната.

US Treasury chief Bessent moved to military base amid Iranian threats 🚨🇺🇸🇮🇱 #US-#Israel vs #Iran 🇮🇷 LIVE Updates ➠ https://t.co/UOlF7oMfF9 🪖 — Economic Times (@EconomicTimes) November 11, 2026

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт се премести във военна база заради ирански заплахи, съобщава „Ню Йорк Таймс“

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт наскоро е напуснал дома си и се е преместил във военна база заради заплахи от Иран срещу живота му, съобщи във вторник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на източници, запознати със случая.

Иран е засилил усилията си за нападения срещу американски служители, а смъртоносните заговори на Техеран срещу американски граждани са достигнали „напреднал етап“, предупреди високопоставен служител на разузнаването в администрацията на Тръмп в меморандум, с който Reuters се запозна в края на миналия месец.

Вестникът съобщава, че степента на сериозност на заплахите срещу Бесънт все още не е ясна.

Иран и преди е отричал да планира нападения срещу официални представители и граждани на американска територия.

Според изданието американски представители отбелязват, че възможностите на Иран да извършва мащабни нападения в САЩ и в други територии в чужбина са ограничени.

Министерството на финансите на САЩ не е отговорило незабавно на искането за коментар, пише Reuters .

По време на започналата на 28 февруари война между САЩ, Израел и Иран Бесънт се превърна в лицето на кампанията на Вашингтон за икономически натиск върху Техеран.

Американско-израелските удари срещу Иран и израелските атаки в Ливан по време на войната отнеха живота на хиляди хора и принудиха милиони да напуснат домовете си.

Американските и израелските нападения убиха и високопоставени ирански представители, включително покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Скот Бесент е поредният високопоставен служител от администрацията на Тръмп, който напуска дома си в района на Вашингтон, за да се премести във военна база или друго охранявано жилище. През миналата година поне шестима други направиха същото, сред които Стивън Милър, понастоящем началник на канцеларията на Белия дом, и Пам Бонди, която тогава заемаше поста главен прокурор.

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В документа от 23 октомври директорът на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън информира държавния секретар Марко Рубио, че американските власти са получили разузнавателна информация за значително увеличаване на усилията на Иран за насочване на действия срещу американски служители. В предупреждението се посочва, че предполагаемите заговори срещу американски граждани са достигнали напреднал етап както в Близкия изток, така и в други държави.

Меморандумът не посочва конкретни потенциални жертви или държави, в които може да бъдат извършени подобни нападения. В него обаче се подчертава необходимостта информацията за заплахите да достигне до по-широк кръг американски служители, които могат да бъдат изложени на риск. Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф също е бил включен в комуникацията.

Предупреждението дойде на фона на засилени мерки за сигурност в американските дипломатически мисии в Близкия изток. Държавният департамент на САЩ нареди на част от служителите си и техните семейства да напуснат дипломатическите представителства в Саудитска Арабия, а американските власти предприеха и допълнителни ограничения на персонала в други мисии в региона. Според Reuters решенията са свързани както с предполагаеми ирански заговори, така и с нарастващата заплаха от атаки на подкрепяните от Техеран хути в Йемен.

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Ролята на Бесънт в икономическия натиск върху Иран

Преместването на финансовия министър идва на фона на ролята му в американската стратегия за икономическо изолиране на Иран. От август Бесънт ръководи кампанията на Вашингтон, наречена „Economic Outcast“, чиято цел е да ограничи финансовите възможности на Техеран и да прекъсне връзките му с международната икономика.

На 24 август Министерството на финансите на САЩ обяви разширяване на санкционните мерки срещу Иран. Те обхващат пет ключови сектора на иранската икономика, криптовалутите, използвани от Корпуса на гвардейците на ислямската революция и представители на режима, технологиите, свързани с производството на оръжия, търговията със злато, иранските авиокомпании и корабоплаването, използвано за транспортиране на оръжия и петрол.

Американските власти обявиха и санкции срещу 60 компании, физически лица и плавателни съдове, за които Вашингтон твърди, че подпомагат Иран при придобиването на ядрени и ракетни технологии, извършването на кибероперации и продажбата на петрол.

Бесънт призова международните партньори на САЩ да прекратят икономическите си отношения с Техеран, като предупреди, че финансовите институции и компаниите, които улесняват транзакции в полза на Иран, могат да бъдат изключени от американската финансова система.

Според американската администрация целта на кампанията е да бъдат ограничени приходите на иранския режим и възможностите му да финансира военните си операции. Вашингтон се стреми също да затвори съществуващи механизми за заобикаляне на санкциите, включително чрез международни финансови посредници.

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Ормузкият проток - ключова точка в конфликта

Икономическата кампания на САЩ е пряко свързана и със ситуацията около Ормузкия проток, един от най-важните маршрути за международната търговия с петрол. Вашингтон настоява Техеран да прекрати атаките срещу търговското корабоплаване и да бъде възстановено свободното преминаване през стратегическия воден път.

Според Reuters Ормузкият проток е до голяма степен затворен от началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари. Ограниченията върху корабоплаването и атаките срещу търговски плавателни съдове засилиха опасенията за международните енергийни доставки и допринесоха за повишаването на цените на горивата.

Като част от стратегията си срещу Техеран САЩ наложиха и военноморска блокада на иранските пристанища. Така икономическият натиск, ръководен от Бесънт, се съчетава с военни мерки, насочени към ограничаване на търговските и финансовите възможности на Иран.

В изявление, изпратено до Reuters , говорител на Министерството на финансите заяви, че Бесънт няма да се поддаде на заплахите от иранския режим и остава ангажиран с изпълнението на операцията „Economic Outcast“ и поддържането на блокадата. По думите на говорителя двете мерки оказват сериозен натиск върху иранската икономика.

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Опасенията за сигурността на финансовия министър

Според източник, запознат със случая, опасенията за сигурността на Бесънт са се засилили, след като „Уолстрийт джърнъл“ публикувал въздушна снимка на неговия дом в квартал Джорджтаун във Вашингтон. Според същия източник изображението е позволило местоположението на имота да бъде установено, което е допринесло за решението министърът да бъде преместен на по-защитено място.

Reuters отбелязва, че Бесънт е придобил имота за 12,5 милиона долара малко след утвърждаването му на поста министър на финансите през януари 2025 г.

Междувременно Иран и преди е отричал да планира нападения срещу американски официални представители и граждани на територията на САЩ. Според американски представители обаче възможностите на Техеран да извършва мащабни нападения в Съединените щати и в други държави са ограничени.

Преместването на Бесънт се случва на фона на продължаващата от 28 февруари война между САЩ, Израел и Иран. Американско-израелските удари срещу ирански цели, както и израелските нападения в Ливан, отнеха живота на хиляди хора и принудиха милиони да напуснат домовете си.

Сред убитите при американско-израелските атаки са и високопоставени представители на иранското ръководство, включително върховният лидер аятолах Али Хаменей.