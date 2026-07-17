Близо 6000 сигнала за денонощие: 112 бе залят от спешни обаждания

През последното денонощие на телефон 112 са регистрирани 5729 повиквания, включително две трансгранични обаждания.

Най-много сигнали са били за спешна медицинска помощ (1977) и престъпления против личността (1695), следвани от пожари (351) и транспортни произшествия (288).

Подадени са и сигнали за бедстващи хора (52), аварии (50), рисково шофиране (13) и нелегални мигранти (4), като едно от повикванията е било за въздушна медицинска помощ.

На единния европейски номер за спешни повиквания 112 през последното денонощие са регистрирани 5729 регламентирани повиквания, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР.

Справката включва и две трансгранични входящи обаждания. Сигналите, насочени към центровете за Спешна медицинска помощ са 1977, а тези за транспортни произшествия са 288. Получените обаждания за бедствия са три, за пожари – 351, за аварии – 50, а за изгубени или бедстващи хора са 52.

Сигналите за престъпления против личността са 1695, а такива против собствеността са 145. Получени са 13 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и четири за нелегални мигранти или бежанци.

Едно от обажданията е за мисия на Спешната медицинска помощ по въздух. За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, уточниха от МВР.