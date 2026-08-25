България

Бедствие в Струмяни: Коритата на реките Шашка и Злинска река преляха, разрушени са мостове

Прекъсната е и жп линията

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 25 август 2026, 08:36
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Ч астично бедствено положение обявиха в община Сатовча след поройните валежи вчера следобед. Най-тежко засегнато е село Кочан, където за около час и половина проливният дъжд е превърнал улиците в реки. Бедствено положение е обявено и на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. 

"Ситуацията продължава да бъде тежка, предвид това, че все още не е осигурена проходимостта на всички пътища. Има изключително много наноси, паднали са огромни дървета, които в момента се отстраняват. Има щети и по мостовите съоръжения, така че това е основната задача в момента", заяви директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

Прекъснато е водоснабдяването, електроснабдяването и железопътната линия. Прекъснат е достъпът до село Плоски, където е отнесен мостът.

"Водната стихия е била много силна. Още от село Илинденци се вижда мащабът на пораженията. В рамките буквално на минути висока вълна залива населеното място, като тежките щети са основно по Струмяни", допълни Джартов. 

Има и засегнати къщи. "Там, където има възможност, работим по отводняването. Освен това сме призовали доброволци, обучени военнослужещи, горски служители и пожарникари, които работят на терен. Целта е да бъдат отстранени наносите, включително и тези по къщите", уточни главният комисар, цитиран от NOVA.

В почистването е мобилизирана и техника, включително тежка, за да могат да бъдат отстранени големите дървета и наносите и да се осигурят нормални условия за живот на хората.

"Вчерашният ден беше много тежък за нас. Бяхме на терен и гасихме пожар, възникнал вследствие на бурята и предизвикан от мълния. Буквално 30 минути след като пожарът беше загасен и започна пороят, започнаха и обажданията от хора, които бяха в панически ужас вследствие на високата приливна вълна", заяви кметът на Струмяни Емил Илиев. 

По думите му всички хора, които били на терен заради пожара, дошли да помагат на хората.

"Имаше наводнени къщи, но без пострадали хора. Слава Богу, на терен бяха всички институции, включително пожарната и аварийната служба. За момента има хора, които са настанени при близки и роднини. Продължаваме с огледите, за да видим какви са пораженията. Тежко е да се предвиди какво още може да бъде установено, но продължаваме да следим ситуацията", уточни градоначалникът. 

Има седем-осем коли, които са отнесени от водната стихия. Има и разрушения по пътя, водещ към ГКПП „Клепало“.

"Своевременно беше извършена евакуация на седем души, чиито животи са били непосредствено застрашени преди полунощ", заяви от своя страна главен комисар Джартов.

Едни от спасените са и семейство Пискови, чиято къща е в най-ниската точка на населеното място и реката се стоварва върху нея. Семейството оцелява като по чудо. Животите им са спасени в сетния миг от пристигналите на място пожарникари. 

Кметът на Струмяни подчерта, че към момента всички пътни връзки към населеното място са отворени. По думите му при обхода на речните корита през изминалото денонощие се е оказало, че те са почистени.

"Но приливната вълна е нещо, което не сме виждали много отдавна. Водата е довлякла дънери на дървета от видове, които не растат в нашата община. Става дума за мура, смърч, които растат на височина над 1200-1400 метра надморска височина в планината", подчерта Илиев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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