България

Пиян шофира без две гуми на Околовръстното в София

Водачът не се подчинил на подадените звукови и светлинни сигнали за спиране

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 16:05
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М ъж е задържан за до 72 часа, след като е бил хванат да шофира с 2,79 промила алкохол, при това с автомобил в изключително лошо техническо състояние по натоварен столичен булевард, съобщиха от прокуратурата.

По данни на Софийската районна прокуратура автомобилът е бил с тежко повредени предна и задна броня, а от двете му страни са липсвали по две гуми. Шофьорът се е движел директно по джантите.

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Колата е засечена, докато се е движела по Околовръстния път на София. Два полицейски екипа са я проследили до района на бул. „Братя Бъкстон“. След като водачът не се подчинил на подадените звукови и светлинни сигнали за спиране, полицаите го отбили принудително на безопасно място.

Мъжът е привлечен като обвиняем за шофиране с висока концентрация на алкохол. Като утежняващи обстоятелства прокуратурата посочва състоянието на автомобила и начина на управление. Предстои да бъде поискан постоянен арест.

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Установено е още, че водачът не за първи път е залавян да шофира след употреба на алкохол. Към момента на задържането обаче той е имал валидно свидетелство за управление.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
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