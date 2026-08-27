Пиян шофира без две гуми на Околовръстното в София

М ъж е задържан за до 72 часа, след като е бил хванат да шофира с 2,79 промила алкохол, при това с автомобил в изключително лошо техническо състояние по натоварен столичен булевард, съобщиха от прокуратурата.
По данни на Софийската районна прокуратура автомобилът е бил с тежко повредени предна и задна броня, а от двете му страни са липсвали по две гуми. Шофьорът се е движел директно по джантите.
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Колата е засечена, докато се е движела по Околовръстния път на София. Два полицейски екипа са я проследили до района на бул. „Братя Бъкстон“. След като водачът не се подчинил на подадените звукови и светлинни сигнали за спиране, полицаите го отбили принудително на безопасно място.
Мъжът е привлечен като обвиняем за шофиране с висока концентрация на алкохол. Като утежняващи обстоятелства прокуратурата посочва състоянието на автомобила и начина на управление. Предстои да бъде поискан постоянен арест.
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Установено е още, че водачът не за първи път е залавян да шофира след употреба на алкохол. Към момента на задържането обаче той е имал валидно свидетелство за управление.