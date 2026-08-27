Пиян шофира без две гуми на Околовръстното в София

Слави Ангелов: Къро и Таки превзеха първо подземния свят, а след това и държавата

Как Стоян Колев избяга с електронна гривна: Защо системата не го проследява

"Ще си умрем тримата": Семейство разказва за ужасяващата нощ на потопа в Струмяни

"Това не е чистка": Димитър Стоянов с коментар за уволнения офицер

М ъж е задържан за до 72 часа, след като е бил хванат да шофира с 2,79 промила алкохол, при това с автомобил в изключително лошо техническо състояние по натоварен столичен булевард, съобщиха от прокуратурата.

По данни на Софийската районна прокуратура автомобилът е бил с тежко повредени предна и задна броня, а от двете му страни са липсвали по две гуми. Шофьорът се е движел директно по джантите.

Задържаха шофьор с 3,13 промила алкохол в София

Колата е засечена, докато се е движела по Околовръстния път на София. Два полицейски екипа са я проследили до района на бул. „Братя Бъкстон“. След като водачът не се подчинил на подадените звукови и светлинни сигнали за спиране, полицаите го отбили принудително на безопасно място.

Мъжът е привлечен като обвиняем за шофиране с висока концентрация на алкохол. Като утежняващи обстоятелства прокуратурата посочва състоянието на автомобила и начина на управление. Предстои да бъде поискан постоянен арест.

Пиян и дрогиран шофьор без книжка остава в ареста след гонка и катастрофа в София

Установено е още, че водачът не за първи път е залавян да шофира след употреба на алкохол. Към момента на задържането обаче той е имал валидно свидетелство за управление.