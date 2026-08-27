Момиче и момче бяха убити в гимназия близо до Берлин

Д евойка и младеж бяха убити при нападение в училище близо до Берлин в четвъртък.

Има задържан заподозрян за престъплението, съобщиха от полицията.

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Жертвите са починали в частна гимназия в източния град Гозен-Ной Цитау, посочва ДПА.

„Меркише Алгемайне“ съобщи, че предполагаемият извършител е на 19 години и е бивш приятел на убитата ученичка.

Разследващите не смятат, че има друга опасност в училището.

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Няма допълнителни подробности за жертвите или заподозрения.

По-рано полицията обяви, че провежда съвместна операция със службите за спешна медицинска помощ.