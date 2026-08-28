28 август: Скръбта и мистерията около смъртта на любимия цар

В горещия следобед на 28 август 1943 г. София притихва в шок. От Двореца официално съобщават вестта, която малцина са искали да повярват: след кратко и внезапно боледуване е починал държавният глава на Царство България цар Борис III.

В разгара на най-унищожителния глобален конфликт в човешката история страната изведнъж остава без своя опитен капитан. Загубата разтърсва из основи обществения живот, а около последните дни на монарха веднага започват да се плетат легенди и хипотези, които вълнуват историците и до днес.

Последната буря във Вълчата бърлога

Събитията, довели до трагичния край, се развиват с шеметна скорост. Само две седмици преди смъртта си монархът отлита за извънредна среща с Адолф Хитлер в главната му квартира „Вълчата бърлога“ в Източна Прусия.

Разговорът между двамата е изключително напрегнат. Нацисткият лидер оказва натиск върху българския владетел да изпрати войски на Източния фронт срещу Съветския съюз и да затегне контрола върху еврейското население.

Борис III удържа позицията си и за пореден път отказва пряко участие на българската армия във боевете срещу Червената армия, съзнавайки огромните рискове за нацията

На 15 август той се завръща в София изтощен, но видимо облекчен, че е успели да спечели ценно време. Близките му отбелязват, че въпреки физическата умора цар Борис изглежда енергичен и веднага се отправя на дълги преходи из Рила.

Внезапният срив и последните часове

На 23 август, след поход в планината и кратко пребиваване в двореца „Врана“, здравето на владетеля рязко се влошава. Признаците са драматични: остри болки в гърдите, задух и постоянно гадене. Най-добрите български лекари, заедно с извикани по спешност специалисти от Виена и Берлин, застават до леглото на монарха.

Въпреки грижите на медицинския екип, състоянието му неумолимо се влошава. На 28 август в 16:22 ч. сърцето на 49-годишния монарх спира. Официалната медицинска диагноза посочва като причина за смъртта запушване на лявата коронарна артерия, двоен инфаркт и белодробен оток.

Мрежата от теории и въпросителните на историята

Внезапният край на сравнително млад човек, случил се дни след бурния разговор с Хитлер, веднага поражда съмнения за отравяне. Тази хипотеза бързо си проправя път сред обществото и чуждестранните дипломати.

Един от германските лекари, д-р Ханс Епингер, публично изразява подозрения, че симптомите приличат на отравяне с бавнодействаща отрова, от каквато често се възползват тайните служби.

Възможните заподозрени в народните мълви са няколко. На първо място се сочат германските служби, които са имали интерес да премахнат непокорния български владетел и да поставят на негово място по-отстъпчиво управление.

Други теории сочат към съветското разузнаване или британските тайни служби, които са търсели начин да дестабилизират българската държава в ключов момент от войната. Тъй като след 1944 г. токсикологични експертизи не са проведени, а тялото на царя по-късно е препогребвано и изгубено, загадката остава без окончателен отговор.

Нацията пред прага на неизвестността

В дните след 28 август България потъва в искрена и дълбока скръб. Стотици хиляди хора се стичат в катедралата „Свети Александър Невски“, за да се простят със своя владетел, когото мнозина наричат Царя Обединител. Скръбта е смесена с тревога, защото смъртта на Борис III оставя на трона неговия едва шестгодишен син Симеон II.

Политическата криза е неизбежна. Страната е принудена да състави Регентски съвет в състав принц Кирил, генерал Никола Михов и премиерът Богдан Филов. Лишена от дипломатическия лавиращ талант на починалия си цар, България навлиза в най-мрачния и фатален период от съвременната си история, който само година по-късно води до радикална смяна на политическия режим и навлизане в съветската сфера на влияние.

Денят, в който империята каза „не“ на робството

На 28 август 1833 г. Лондон става свидетел на документ, който пренаписва съдбата на стотици хиляди хора по целия свят. На тази дата Законът за отмяна на робството получава официалното одобрение на британската корона.

Печатът на крал Уилям IV подпечатва един от най-важните хуманитарни актове на XIX век. Влизането му в сила през следващата година пречупва вековна система на експлоатация и отваря вратата към свободата за над 800 000 поробени африканци в Карибския басейн, Южна Африка и Канада.

Дългата битка срещу една вековна несправедливост

Пътят до този момент е изключително дълъг и изпълнен с политически сблъсъци. В продължение на десетилетия Британия е сред основните двигатели на трансатлантическата търговия с роби, но постепенно в обществото започва да се оформя силна съпротива. Аболиционисткото движение, предвождано от неуморни активисти и политици, започва да избухва в парламентарни дебати, памфлети и публични протести.

Борбата на обществениците се подхранва от постоянните и кървави бунтове на самите роби в плантациите, които категорично отказват да приемат съдбата си. Жестокото потушаване на тези въстания показва на британското общество истинското и грозно лице на колониалната система. Става ясно, че задържането на статуквото е не просто морално укоримо, но и икономически и политически неустойчиво в дългосрочен план.

Приемането на акта от 1833 г.а не идва без сериозни компромиси спрямо мощното лоби на собствениците на плантации. За да гарантира гласуването на закона в Парламента, британското правителство отделя огромната за онова време сума от 20 милиона лири стерлинги, която се използва за обезщетяване не на самите роби, а на техните досегашни господари.

Освен това законът не носи мигновена свобода за всички. Поробените хора над шестгодишна възраст са преобразувани в така наречени „чираци“, задължени да работят безплатно за бившите си собственици още няколко години. Макар и породен от желанието за плавен преход, този механизъм на практика удължава формалното робство под друго име, преди окончателно да бъде премахнат под натиска на общественото недоволство през 1838 г.

Новата зора зад океана

Когато разпоредбите влизат в пълна сила на 1 август 1834 г., в колониите избухват спонтанни празненства. В Ямайка, Барбадос, Тринидад и по целия Карибски басейн хиляди хора посрещат полунощ в молитва и сълзи от радост. Свободата променя радикално и колониите в Южна Африка, както и малките общности в Канада, където новият закон превръща британските територии в сигурно убежище за бягащите роби от южните щати на Америка.

Промяната преобразява из корен демографската, социалната и икономическата структура на тези региони. Появяват се нови независими общности от свободни фермери и занаятчии, които тепърва започват да градят своята идентичност и култура извън оковите на плантациите.

Кралят полага подписа си на 28 август 1833 година и с това Британската империя прави решителна стъпка към модерния свят. Макар че пълната социална и икономическа равноправност остава дълга битка за следващите поколения, законът поставя основите на международното движение за човешки права.

Още събития на 28 август:

1963 г. – Мартин Лутър Кинг произнася прочутата си реч Имам една мечта пред 250 000 участници в похода за граждански права на чернокожите до Мемориала на Ейбрахъм Линкълн, Вашингтон.

1996 г. – Принц Чарлз и Принцеса Даяна се развеждат.

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