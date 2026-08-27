България

"Продължаваме промяната" предлагат таксита с пътници да могат да се движат в бус лентите

Василев обясни, че законопроектът предвижда възможността всяка община да реши

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 19:29
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"Внасяме законопроект, който предвижда такситата, когато има пътници, да могат да се движат в бус лентите". 

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

Василев обясни, че законопроектът предвижда възможността всяка община да реши кои бус ленти при какви условия могат да бъдат отворени за движение на таксита.

Таксиджиите на протест, искат да карат в бус лентите

"Но се премахва забраната в закона, която в момента забранява таксита с пътници да се движат в бус лентите в страната", уточни той. 

По думите му това е едно от онези малки неща, които могат да направят живота по-добър и за пътниците, и за таксиметровите шофьори, както и за всички, които карат, тъй като останалите ленти ще се разтоварят от таксита. 

Депутатът Иво Михайлов отбеляза, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, който внасят днес в деловодството на Народното събрание, е доста полезен за всички, които имат отношение по темата. 

Общините ще слагат таван за цени на такситата

"Пътниците, които използват таксиметров превоз, ще могат да получат едно доста по-предвидимо и евтино пътуване, тъй като няма да плащат необходимите такси за престой в задръстванията и ще могат да пътуват по-бързо", обясни той. 

Народният представител посочи, че от гледна точка на общината това е важно, тъй като те ще могат да прехвърлят повече от градския транспорт в съществуващата инфраструктура, така че да облекчат движението по пътищата.

"Отделно ще могат да регулират това движение за местата, където преценят, че не е необходимо и не може да бъде допуснат таксиметров превоз, така че да защитят съществуващия класическия градски транспорт и същевременно ще могат, използвайки тяхната инфраструктура, да налагат глоби, като таксите от тези глоби ще постъпват директно в общинските бюджети", каза Михайлов.

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров от своя страна заяви, че е нужно да се оптимизира начинът на използване на лентите и на платната в града. По думите му този законопроект дава възможност по много по-оптимален начин да се използват платната.

"Разбира се, бус лентите остават приоритет за градския транспорт – това трябва да стане ясно, те ще бъдат използвани само и единствено от таксита с пътници вътре и само на места, където няма да затрудняват допълнително градския транспорт“, категоричен е той. 

Василев даде пример, че подобна практика има в Лондон, в Париж, във Франкфурт. 

"Крайно време е София да стане европейски град", категоричен е лидерът на "Продължаваме промяната".

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
таксита бус ленти законопроект
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