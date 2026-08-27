Свят

Тръмп: Путин няма да нападне НАТО

Тръмп обяви, че е имал "добър разговор" с Путин

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 21:42
Тръмп: Путин няма да нападне НАТО
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканският президент Доналд Тръмп увери в разговор с журналисти в Белия дом, че руският му колега Владимир Путин "няма да нападне територията на НАТО".

"Имах добър разговор с него. Той няма да нападне територията на НАТО", каза Тръмп.

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Изявлението му идва на фона на засилени дипломатически и разузнавателни сондажи между Вашингтон и Москва, както и на продължаващите геополитически дебати относно сигурността на източния фланг на НАТО.

Компромисните и преки преговори между САЩ и Русия остават ключова тема, откакто американската администрация пое инициативата за посредничество в конфликта с Украйна.

През лятото на 2025 г. в Аляска се проведе високоефективна среща на върха между Доналд Тръмп и Владимир Путин, последвана от серия от дипломатически контакти и мирни предложения. Въпреки опитите за постигане на трайно примирие, преговорите многократно преминаваха през фази на застой поради несъгласието относно териториални отстъпки и статута на неутралитет на Украйна.

В края на август 2026 г. американски медии обявиха оценки на разузнаването, според които Москва би могла потенциално да „тества“ решимостта и колективната отбрана по Член 5 от Договора за НАТО с ограничени провокации.

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В този контекст директорът на ЦРУ Джон Ратклиф осъществи вчера посещение в Москва за срещи с руски представители от сферата на сигурността.

От своя страна Кремъл също отхвърли твърденията за подготвяни действия срещу НАТО като дезинформация и "страшни истории", нямащи нищо общо с реалността.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Доналд Тръмп Владимир Путин НАТО
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