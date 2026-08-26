България

След бурите: Батак и Пещера остават в бедствено положение, в Струмяни започна описване на щетите

Продължавава издирването на мъжа, отнесен от водите на Стара река

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 09:28
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Т ежките последици от поройните дъждове в различни части на страната продължават да се отстраняват. В общините Батак, Пещера и Струмяни са нанесени сериозни щети, а в Пещера спасителни екипи продължават да издирват 58-годишен мъж, изчезнал в придошлите води на Стара река.

Бедствие в Струмяни: Коритата на реките Шашка и Злинска река преляха, разрушени са мостове

  • Издирват мъж, отнесен от придошлата река

В Пещера остава в сила частично бедствено положение. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който е бил отнесен от водите на Стара река в района на квартал „Луковица“.

По информация от близките му той е успял да спаси съпругата и детето си, но минути по-късно е бил повлечен от придошлата вода.

В акцията участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери.

След интензивните валежи Стара река е излязла от коритото си и е наводнила няколко къщи в квартала. От общината посочват, че причината за бедствието са падналите за кратко време значителни количества дъжд.

Обявиха бедствено положение в община Струмяни

  • Батак остава в бедствено положение

В сила остава и обявеното бедствено положение в община Батак след поройните дъждове в началото на седмицата.

Щети са нанесени на частни домове и улици както в Батак, така и в близкото село Нова махала.

На място продължават дейностите по възстановяване и отстраняване на последствията от водната стихия.

Издирват изчезнал човек след наводнението в Пещера

  • Струмяни започна описването на щетите

Сериозни са последствията и в община Струмяни, където експерти от общинската администрация и социалните служби започнаха описване на щетите в частните имоти, наводнени при бедствието през нощта на 25 август.

Кметът Емил Илиев е разпоредил да бъде събрана информация не само за пораженията, но и за най-необходимите нужди на хората, чиито домове са пострадали.

Продължава разчистването на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени с кал и тиня. На места наносите достигат над два метра, което сериозно затруднява работата на тежката техника, особено в близост до мостове.

Основните пътни връзки в общината вече са почистени, както и улиците и тротоарите.

В най-тежко засегнатите къщи обаче все още няма електрозахранване. Причината е опасността при разчистването да бъдат прекъснати или повредени кабели.

Издирването на 58-годишния мъж, изчезнал след силната буря в Пещера, продължава

  • Без вода и с проблеми по железопътната линия

Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията по довеждащия водопровод.

До възстановяването на нормалното водоснабдяване вода се осигурява с две цистерни на ВиК-Благоевград. На пострадалите жители се раздават и бутилки с вода, предоставени от дарители.

Проблеми има и с железопътната инфраструктура. От НКЖИ съобщиха, че възстановителните дейности по железопътната линия ще продължат още няколко дни.

  • Щетите ще бъдат представени пред държавата

Описването на щетите в Струмяни ще продължи до края на седмицата. След това изготвените доклади ще бъдат внесени чрез областния управител в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет.

Редактор: Василена Василева
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