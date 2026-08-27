Министър Василев се срещна с ЦИК

„Работим в тясна координация с Централната избирателна комисия (ЦИК), както и с министерствата, ангажирани с изборния процес. Като координатор по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите президентски избори Ви уверявам, че ще направим всичко възможно процесът да бъде максимално прозрачен. Целта е машинното гласуване да бъде лесно и достъпно за всички български граждани”.

Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на брифинг пред медиите, след проведената днес официална среща с ЦИК.

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„Целта ни е чрез тясна координация да изпълним всички действия, свързани с организацията на изборите. Общата ни мисия е да направим гласуването максимално лесно за избирателите и всеки глас да бъде ясно и точно отчетен”, заяви министър Василев.

„На тази среща поставихме основите на активно и ползотворно сътрудничество между двете институции. Ще работим за законосъобразни, честни и прозрачни избори, повишавайки доверието в изборния процес и в машинното гласуване”, заяви председателят на ЦИК Георги Хорозов.

По време на срещата бяха обсъдени редица въпроси, свързани с подготовката и организацията на изборите, надграждането на мобилното приложение на ЦИК със симулатор за машинно гласуване, удостоверяването на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване и др. ЦИК представи пред министъра напредъка по подготовката за предстоящите избори, която протича съгласно сроковете в Изборния кодекс.

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Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите министър Василев проведе по-рано през седмицата и работна среща с представители на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието и ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Въведен беше механизъм за регулярно проследяване на задачите, рисковете и предизвикателствата в процеса.

„Ще работим така, че изборният процес да бъде максимално прозрачен, проверим и добре организиран“, посочи тогава Василев.