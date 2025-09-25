Ремонтите на АМ "Тракия" блокираха движението

По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

П ореден ден с блокажи по АМ "Тракия" заради ремонтни дейности. Колоните от автомобили са километрични в посока Пловдив, сигнализират шофьори.

Изчаква се на място, тапата е над 12 километра.

Припомняме, че АМ "Тракия" се ремонтира на три места от 24 септември.

Предстои да бъдат ремонтирани 9 км по посока Бургас между 24-и и 33-и км на магистралата.

Ремонт ще има и в област Пазарджик между 90-и и 98-и км на магистралата.

Всеки петък и събота ще бъде организирано реверсивно движение за улесняване на трафика.

От 12:00 ч. в петък до 15:00 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15:00 ч. в събота до 12:00 ч. в петък ще има една лента за Бургас и две ленти към столицата. Прогнозният срок за приключване е 10 ноември.

Строителни дейности ще се извършват и на 11-километрова отсечка в област Сливен - от 262-ри до 273-и км от магистралата. И там движението ще е ограничено в платното за Бургас. Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще има по една лента в посока Бургас и една към столицата