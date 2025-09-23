България

Километрично задръстване на АМ "Тракия"

Задръстването започва на 13-ия километър на магистралата и се проточва чак до 25-ия километър

23 септември 2025, 19:17
МВнР: Любомир Киров може да бъде мобилизиран в Украйна

Българин е мобилизиран принудително в Украйна

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

България отбелязва 70 години в ООН: Годишна сесия на Общото събрание на Организацията - на фокус са Газа, Украйна, Сирия

„Избирам България“: За 24 часа 420 българи са заявили, че искат да се върнат у нас

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

К илометрично задръстване се образувало на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив, предаде БГНЕС.

Леките автомобили и камиони са плътно една до друга в двете платна и придвижването става много бавно. 

Задръстването започва на 13-ия километър на магистралата и се проточва чак до 25-ия километър.

Огромно задръстване по „Ботевградско шосе“ към АМ „Хемус“

В обратната посока за София движението е далеч по-спокойно и не е така натоварено.

Причината за задръстването най-вероятно са ремонтите, които се осъществяват на пътната настилка на главната автомагистрала на страната.

Източник: БГНЕС    
Търсят брутален убиец, намушкал човек край Смолян

Българин с ТЕЛК е мобилизиран принудително в Украйна

Скандал, полицията в САЩ спря Макрон заради Тръмп

Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

Кои са новите правила за таксите и данъци от януари

Не спират да се роят, с още 10 се увеличи броят отсечки за средна скорост

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Сменяме по-лесно личния лекар
Сменяме по-лесно личния лекар

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Последни новини

Росен Желязков: България е част от коалицията за връщане на децата на Украйна

Свят Преди 1 час

"Децата от окупираните украински територии трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места", заяви министър-председателят от Ню Йорк

Кои са държавите, които са признали Палестина към 2025 година?

Свят Преди 2 часа

Държавата Палестина е призната за суверенна нация от 157 държави членки на ООН, което представлява 81% от членовете

"Елвис ми предложи аборт": Болезнените признания на Присила Пресли в новите ѝ мемоари

Любопитно Преди 3 часа

Тя споделя и за дългогодишните финансови проблеми на Лиса, както и за пристрастяването ѝ към наркотиците

Рюте към Русия: НАТО е готов

Свят Преди 3 часа

Алиансът се събра, след като три руски изтребителя нарушиха въздушното пространство на Естония в петък

КЗД с позиция за казуса с "Топлофикация София"

България Преди 3 часа

Според закона "Топлофикация София" е задължена да осигурява непрекъснато и качествено снабдяване

Обявиха смъртта на изчезналия Янек Миланов

България Преди 3 часа

Янек Миланов беше обявен и за общодържавно издирване, но без резултат

НАТО към Русия: Нашият ангажимент към член 5 е непоклатим

Свят Преди 4 часа

Съюзниците подчертаха, че няма да бъдат възпрени от подобни безотговорни действия и ще продължат трайната си подкрепа за Украйна

Любов, блясък и разбити сърца: Историята на Тони Къртис и Джанет Лий

Любопитно Преди 4 часа

В продължение на десетилетие те бяха златната двойка на Холивуд

<p>Световният БВП нараства през първата половина на 2025 г., ето с колко</p>

Пари Преди 4 часа

На хоризонта се очертават редица предизвикателства, повишаващи се търговски бариери, несигурност в политиката и нарастваща инфлация

Борислав Гуцанов на Срещата на високо ниво на Общото събрание на ООН: Когато говорим за равенство, трябва да обсъждаме равния шанс на жените и мъжете

Свят Преди 4 часа

„Борбата с насилието и закрилата и подкрепата на жертвите също са изключително важен приоритет“, допълни министърът

В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително

Любопитно Преди 4 часа

„Игри на волята“ води с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

Свалянето на руски МИГ в небето остава опция за НАТО

Свят Преди 5 часа

Помните ли как през 2015 Турция свали руски бомбардировач? Оттогава Путин не докосва Турция

<p>Том Холанд пострада на снимките на &quot;Спайдърмен&quot;</p>

Свят Преди 5 часа

Холанд е бил хоспитализиран и лекуван за леко сътресение на мозъка, като никой друг на снимачната площадка не е пострадал

„Приятели“ празнува 31-ви рожден ден: Най-добрите диалози и мемета в интернет

Любопитно Преди 5 часа

Феновете на сериала са се постарали да го поддържат жив чрез обмена на мемета и най-добрите диалози, с които да го запомнят

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

Пари Преди 5 часа

Това ще доведе до повече икономическа стабилност, по-гладко протичане на сделките и по-силна интеграция в цяла Европа, заяви председателят на ЕЦБ

Непокорни и бунтарски: 4 зодии, които не можеш да контролираш

Любопитно Преди 5 часа

Астролозите разкриват кои са зодиите, неподатливи на авторитет и обратна психология, и как да се подходи към тях

