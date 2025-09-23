Километрично задръстване на АМ "Тракия"

К илометрично задръстване се образувало на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив, предаде БГНЕС.
Леките автомобили и камиони са плътно една до друга в двете платна и придвижването става много бавно.
Задръстването започва на 13-ия километър на магистралата и се проточва чак до 25-ия километър.
В обратната посока за София движението е далеч по-спокойно и не е така натоварено.
Причината за задръстването най-вероятно са ремонтите, които се осъществяват на пътната настилка на главната автомагистрала на страната.