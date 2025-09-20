Огромно задръстване по „Ботевградско шосе“ към АМ „Хемус“

България

Тежък трафик почти е блокирал изхода на София

20 септември 2025, 14:36
Т ежък трафик почти е блокирал изхода на София по „Ботевградско шосе“ преди включването към магистрала Хемус, предаде агенция БГНЕС. Движението в изпреварващата лява лента посока Варна е ограничено.

За повишаване на безопасността на движение и облекчаване на интензивния трафик са обособени две ленти в посока Варна на АМ „Хемус“ при изхода от София.

В момента трафикът в отсечката от км 0 до 8-и км на магистралата се осъществява двупосочно в платното в посока Варна поради ремонт на платното в посока София.

Едната лента е по трасето на магистралата, втората лента е през с. Долни Богров. За водачите преминаващи през с. Долни Богров при включване в магистралата е обособена лента, преминаваща през аварийната, като на мястото са поставени бализи-регулиращи и насочващи посоката на преминаване на трафика. Обръщаме внимание, че при въведена временна организация за движение преминаването по аварийна лента е разрешено и не се налагат санкции.

АПИ апелира водачите да спазват стриктно въведената организация за движение,

да не предприемат рискови маневри и да не преминават между бализите, с цел по-ранно включване на магистралата, което води до затрудняване и забавяне на движението и е предпоставка за произшествия.

От 15 септември започна превантивен ремонт на 8,3 км от АМ „Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата. При изпълнението на строителните работи, трафикът ще преминава двупосочно в платното за Варна като ще има по една лента във всяка посока на движение.

При интензивен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ е възможно да се ограничава преминаването на превозните средства над 12 т в този участък от автомагистралата като те ще се пренасочват по алтернативен маршрут по път I-1 Яна - Горни Богров - Долни Богров - София.

Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.

Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.

Строително-монтажните дейности ще се извършват по договора за поддържане на АМ „Хемус“ от дружеството „Автомагистрали“ ЕАД.

Огромно задръстване по „Ботевградско шосе" към АМ „Хемус"

