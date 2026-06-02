Проливни дъждове днес, наводнения и залети пътища край Дългопол

Л ошото време и проливните дъждове създадоха проблеми в района на община Дългопол, област Варна, съобщават от областната администрация.

Придошла река в района на село Медовец, община Дългопол е причинила щети в домове, които са били залети от водата. Водната стихия е заляла мост, съборила е керемиди и е наводнила няколко плевника. Информацията, подадена на тел. 112 е постъпила при оперативния дежурен в Областна администрация – Варна.

Под вода и с голямо количество кал е главен път Дългопол – Айтос, което е причина пътят да бъде частично затворен за движение. Поради придошлата вода още един главен път – Дългопол – Провадия е частично затворен за движение. Органите на реда осигуряват поетапно пропускане на автомобилите. Поради паднало дърво на пътя, временно е преустановено и движението по пътя Дългопол – Рояк.

Навсякъде, където поройният дъжд и придошлата река са създали проблеми има служители на РС ПБЗН, сили на МВР и ОПУ .