Трайков: Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти

Параметрите по договора с турската компания „Боташ“ може да се „калибрират“

21 април 2026, 16:05
Крум Зарков подава оставка, ако не получи вот на доверие

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

Парите на партиите след изборите: Рекордна субсидия за победителите и исторически финансов крах за БСП

Борисов: Народът си избра вожд, ГЕРБ ще бъде конструктивна опозиция

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

Р азходите на рафинерията в Бургас по логистиката и доставките на горива са се увеличили значително, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

„Чухме от представители на митниците и управлението на рафинерията, че става дума за увеличение от порядък на 10 пъти спрямо предкризисните нива“, заяви той.

„Тези разходи за доставка, логистика и всичко останало влизат в крайната цена“, поясни Трайков.

Ганев: Рафинерията в Бургас може да работи с неруски петрол

Той бе категоричен, че цените вече отразяват увеличенията и промени в краткосрочен план не се очакват.

„Това вече е отразено в цената. Аз ви давам картината и обяснението на цените, които са значително по-високи от тези преди кризата“, каза Трайков.

„Краткосрочно не трябва да се очакват някакви промени. Не е редно и няма да има“, заяви енергийният министър.

Според него параметрите по договора с турската компания „Боташ“ може да се „калибрират“, така че той да бъде от ползва не само за България, но и за региона и по отношение на Вертикалния газов коридор.

Трайков припомни плановете за прекратяване на доставките на руски природен газ от 2027 година и всички сценарии, при които България ще има нужда от допълнителни инструменти, за да управляват необходимостите си.

От думите на Трайков стана ясно, че официалната покана до турската страна за преговори по договора е изпратена. 

Министерството на енергетиката следи ежедневно ключови показатели по веригата на доставки и цените на горивата чрез специално създадена правителствена работна група, поясни Трайков.

По думите му, целта на регулярните срещи е „да се следят параметрите, които са важни за вземането на решения – маржовете във веригите на доставки, цените, промените, повишенията и запасите“.

„Всичко това са фактори, които позволяват на правителството да вземе възможно най-доброто решение“, посочи Трайков.

Според него търговците остават стабилни, въпреки по-ниските маржове. „Те имат финансова устойчивост, защото засега търгуваните обеми не са намалели“, посочи той.

Трайков:Разходите на Лукойл не са мой проблем

Трайков коментира и финансовото състояние на рафинерията в Бургас и възможностите за работа при настоящите условия.

„Средствата са достатъчни. Колкото е по-голям хоризонтът, толкова е по-добре“, каза той, като допълни, че това позволява използването на инструменти като хеджиране и дългосрочни договори.

Министърът потвърди, че дерогацията, свързана с доставките, е продължена. „Дерогацията беше продължена за 6 месеца, до 29 октомври“, посочи Трайков. По думите му това създава по-добри условия за планиране на операциите в сектора.

Енергийният министър коментира и предстоящи промени в енергийния микс, включително затваряне на мощности.

„Това беше ясно още преди служебното правителство да започне работа“, каза той.

Трайков увери, че системата има капацитет да се адаптира.

„От гледна точка на производствения капацитет системата може да поеме количествата. ТЕЦ „Марица изток 2“ може да компенсира“, заяви той.

Източник: БГНЕС    
В критично състояние са майка и двете ѝ деца след катастрофа в Шуменско

Тръмп: Иран наруши примирието

Трайков: Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти

10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му

Всички разходи при покупка на имот – данъци, такси и нотариални услуги

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск
Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите
Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

България Преди 1 час

Топ 6 правила за спестяването, които наистина работят

Любопитно Преди 2 часа

Екзекуция за мъж, подпалил жива жена, заварила го да обира дома ѝ

Свят Преди 2 часа

Мистерията на „Мигащата мумия": Момичето, което „отказва" да напусне този свят

Любопитно Преди 2 часа

ЕС прие общи определения и наказания за корупцията

Свят Преди 2 часа

Трагичната съдба на Естер Джоунс – жената, вдъхновила легендарната Бети Буп

Любопитно Преди 2 часа

Стокообменът между България и Турция достига рекордните 9 млрд. евро

Пари Преди 3 часа

Мичио Каку

Свят Преди 3 часа

12 задържани за детска порнография от началото на годината, сред тях и педиатър

България Преди 3 часа

tbi bank и Samsung правят новите технологии по-достъпни

Любопитно Преди 3 часа

Прераждане само с разрешение и забрана за Мечо Пух: Абсурдните лица на китайската цензура

Свят Преди 3 часа

Джон Тернъс

Свят Преди 3 часа

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Свят Преди 3 часа

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 4 часа

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви" в Рим

Любопитно Преди 4 часа

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

България Преди 4 часа

