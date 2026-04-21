Трайков: Разходите на рафинерията в Бургас са скочили 10 пъти

Р азходите на рафинерията в Бургас по логистиката и доставките на горива са се увеличили значително, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

„Чухме от представители на митниците и управлението на рафинерията, че става дума за увеличение от порядък на 10 пъти спрямо предкризисните нива“, заяви той.

„Тези разходи за доставка, логистика и всичко останало влизат в крайната цена“, поясни Трайков.

Ганев: Рафинерията в Бургас може да работи с неруски петрол

Той бе категоричен, че цените вече отразяват увеличенията и промени в краткосрочен план не се очакват.

„Това вече е отразено в цената. Аз ви давам картината и обяснението на цените, които са значително по-високи от тези преди кризата“, каза Трайков.

„Краткосрочно не трябва да се очакват някакви промени. Не е редно и няма да има“, заяви енергийният министър.

Според него параметрите по договора с турската компания „Боташ“ може да се „калибрират“, така че той да бъде от ползва не само за България, но и за региона и по отношение на Вертикалния газов коридор.

Трайков припомни плановете за прекратяване на доставките на руски природен газ от 2027 година и всички сценарии, при които България ще има нужда от допълнителни инструменти, за да управляват необходимостите си.

От думите на Трайков стана ясно, че официалната покана до турската страна за преговори по договора е изпратена.

Министерството на енергетиката следи ежедневно ключови показатели по веригата на доставки и цените на горивата чрез специално създадена правителствена работна група, поясни Трайков.

По думите му, целта на регулярните срещи е „да се следят параметрите, които са важни за вземането на решения – маржовете във веригите на доставки, цените, промените, повишенията и запасите“.

„Всичко това са фактори, които позволяват на правителството да вземе възможно най-доброто решение“, посочи Трайков.

Според него търговците остават стабилни, въпреки по-ниските маржове. „Те имат финансова устойчивост, защото засега търгуваните обеми не са намалели“, посочи той.

Трайков:Разходите на Лукойл не са мой проблем

Трайков коментира и финансовото състояние на рафинерията в Бургас и възможностите за работа при настоящите условия.

„Средствата са достатъчни. Колкото е по-голям хоризонтът, толкова е по-добре“, каза той, като допълни, че това позволява използването на инструменти като хеджиране и дългосрочни договори.

Министърът потвърди, че дерогацията, свързана с доставките, е продължена. „Дерогацията беше продължена за 6 месеца, до 29 октомври“, посочи Трайков. По думите му това създава по-добри условия за планиране на операциите в сектора.

Енергийният министър коментира и предстоящи промени в енергийния микс, включително затваряне на мощности.

„Това беше ясно още преди служебното правителство да започне работа“, каза той.

Трайков увери, че системата има капацитет да се адаптира.

„От гледна точка на производствения капацитет системата може да поеме количествата. ТЕЦ „Марица изток 2“ може да компенсира“, заяви той.