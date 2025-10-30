България

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Специализирана полицейска операция се провежда от началото на седмицата

30 октомври 2025, 12:38
Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"
Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард
Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание
Жители на „Люлин“ и „Красно село“ на протест заради кризата с боклука

Жители на „Люлин“ и „Красно село“ на протест заради кризата с боклука
ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани
Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията

Скок на COVID-19 у нас, засилен е интересът към ваксинацията
Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на

Задържаха златни накити за над 220 000 лв., укрити в кофа с кисело мляко на "Капитан Андреево"

С пециализирана полицейска операция срещу наркоразпространението, производството и съхранението на наркотици се провежда от началото на седмицата на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи.

В рамките на акцията са задържани 64 лица, сред които дилъри и потребители, и са разбити две бази за съхранение на наркотични вещества. Това съобщи представител на СДВР, който даде подробности за резултатите от действията на органите на реда.

Източник: МВР

В рамките на мащабната операция, насочена срещу цялата верига на наркотрафика, са задържани общо 64 лица. Разпространението се е осъществявало чрез "криптирани Telegram групи" на територията на цялата страна.

При претърсванията в една от базите, описана като "основния склад на дилъра", са открити над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици. Намерена е и сума от порядъка на 100 000 лева в различни валути, укрита в тайни помещения. От задържаните 64 души, седем са докладвани на градската прокуратура с обвинения за наркоразпространение и са с мярка за задържане до 72 часа.

Отделно от тази операция, през изминалите дни е установена и втора наркобаза. При нея са открити 2 кг канабис и 1 кг кокаин. Лицето, свързано с тази база, е известно на полицията с предишни прояви, свързани с наркоразпространение и дребни кражби.

Източник: МВР

Над 100 000 дози наркотици са открити при акцията. Печалбата от тях е около един милион лева.

Представителят на СДВР, цитиран от NOVA, подчерта, че основен приоритет на полицията е ограничаването на наркоразпространението около училищата и увеселителните заведения. По повод нашумелите в социалните мрежи снимки на наркотици под формата на "розови мечета", той коментира: "Видях тези вещества, които бяха снимани и разпространени по тези онлайн приложения. Само мога да кажа, че същата снимка, на същото приложение, ние сме я засичали преди 13 години, така че това не е нищо ново".

Той допълни, че веднага е направена проверка, която е установила, че разпространителят на снимките е учител в столично училище, който ги е видял в интернет. Към момента полицията не е откривала наркотици от този вид.

Източник: NOVA    
наркобази София акция СДВР задържани
Последвайте ни
Почина Иван Тенев

Почина Иван Тенев

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Тайният живот и харемът на Путин - разследването на Роман Баданин

Златото чупи исторически рекорди по търсене

Златото чупи исторически рекорди по търсене

pariteni.bg
Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 6 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 7 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 6 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 5 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Vivacom представи напредъка си в устойчивото развитие за 2024 г. с фокус върху зелената енергия и иновациите

Технологии Преди 1 минута

Снимката е архивна

Възрастен шофьор с "Трабант" се блъсна във внезапно появила се крава на пътя

България Преди 6 минути

Инцидентът стана рано сутринта между Шипка и Казанлък, водачът е в болница, без опасност за живота

7 от най-страшните места в света

7 от най-страшните места в света

Любопитно Преди 24 минути

От обладани острови до изоставени градове - това са някои от най-ужасяващите локации с мрачни истории

<p>Русия съобщи за голям успех в&nbsp;Източна Украйна</p>

Русия заяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Свят Преди 26 минути

Руската ПВО е свалила през последното денонощие 8 управляеми авиационни бомби, три реактивни снаряда от американска система "Хаймарс" и 192 дрона

<p>Дамиано Давид и Доув Камерън се сгодиха</p>

След две години връзка: Дамиано Давид и Доув Камерън се сгодиха

Любопитно Преди 37 минути

Слуховете за връзката между двамата се появиха за първи път през септември 2023 г.

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Голям пожар горя в унгарска рафинерия, Орбан реагира остро

Свят Преди 45 минути

Премиерът на Унгария заяви, че се провежда разследване, но намекна за саботаж

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Кои са най-мразените зодии в зодиака

Любопитно Преди 54 минути

Съществува теория, че когато не харесвате или се чувствате отблъснати от някого, неговият зодиакален знак може да показва „тъмната страна“, която ви предлага уроци за самоотражение

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

Любопитно Преди 1 час

Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

Повдигнаха обвинения на трима измамници, причинили вреди за 120 000 лв.

България Преди 1 час

Двама от обвиняемите заблуждавали, че са упълномощени да продават имоти в столичния квартал „Студентски град“

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

5 скрити правила на „Мис Вселена“, които всяка участничка трябва да спазва

Любопитно Преди 1 час

Конкурсът „Мис Вселена“ е насрочен за 21 ноември

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

Любопитно Преди 1 час

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето“, написаха изследователите в своята статия

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Технологии Преди 1 час

Някои поставят под въпрос дали изкуственият интелект е изцяло виновен

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

Любопитно Преди 2 часа

Един от най-интересните феномени на човешкия ум е парейдолията - способността да виждаме лица в неща, които нямат лица

Германия увеличава минималното заплащане

Германия увеличава минималното заплащане

Свят Преди 2 часа

Минималната почасова ставка в Германия става 14,60 евро, но постепенно в два етапа

<p>Доживотен затвор за двойния убиец с &bdquo;Макаров&ldquo; в Бургас</p>

Апелативният съд потвърди доживотната присъда за убиеца на брокерката Теодора Бахлова

България Преди 2 часа

Станимир Рагевски беше осъден и за отнемането на живота на Юмер Мехмед

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Любопитно Преди 2 часа

Карис е „много щастлива, че имам прекрасен гардероб, от който мога да избирам“, имайки предвид колекцията на майка ѝ

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Училище отпразнува юбилей със залесяване

sinoptik.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Президентът на Черноморец: Раздялата с Ангел не беше лесна

Gong.bg

Гимнастиците със синдром на Даун бяха удостоени със специални награди

Gong.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg

Почина журналистът Иван Тенев

Nova.bg