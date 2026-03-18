България

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

Срещата е била инициирана от американската страна

18 март 2026, 09:34
Източник: Пресцентър на Народното събрание

П редседателят на Народното събрание Рая Назарян разговаря с временно управляващия посолството на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл. На срещата, поискана от американската страна, бяха обсъдени водещите направления и постигнатите резултати в стратегическото партньорство между България и САЩ. Беше заявена готовност за по-нататъшно засилване на сътрудничеството по приоритетни въпроси от двустранния дневен ред, посочват от пресцентъра на парламента, съобщи NOVA.

"Вярвам, че и след предсрочните парламентарни избори в България страната ни ще продължи да се стреми да запази възходящата тенденция в стратегическото партньорство със САЩ", подчерта на срещата Рая Назарян. Тя изрази увереност, че българската страна ще положи усилия за постигане на напредък по ключови въпроси и активизиране на взаимодействието по всички направления на споделения дневен ред.

"За България от особено значение е засиленото сътрудничество със САЩ в сферите на новите технологии и иновациите, изкуствения интелект, устойчивостта, свързаността, развитието на контактите между хората, както и укрепването на сигурността в региона на Черно море и Източния фланг на НАТО, тясното взаимодействие по линия на Западните Балкани", подчерта председателят на Народното събрание.

"Включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания (Visa Waiver Program) е дългогодишен национален приоритет, около който съществува широк обществен и политически консенсус. В резултат на последователните и целенасочени усилия на българските институции, в тясно и конструктивно сътрудничество с партньорите от САЩ, страната ни отчита устойчив и ясно измерим напредък по изпълнението на изискванията за членство", отбеляза Рая Назарян.

"Постигнатото ни дава основания да очакваме положително развитие на темата в най-скоро време", добави председателят на парламента.

Източник: NOVA    
Последвайте ни

По темата

Тяло на мъж изплува oт морето край Варна

Тяло на мъж изплува oт морето край Варна

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Екшън в хижа

Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Пенсиите се вдигат с 44 евро

Пенсиите се вдигат с 44 евро

pariteni.bg
Официално Audi A2 се завръща тази година като е-кола, ново A8 ще има по-натам

Официално Audi A2 се завръща тази година като е-кола, ново A8 ще има по-натам

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 17 минути

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Свят Преди 27 минути

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Свят Преди 53 минути

Фридрих Мерц претърпя двоен обрат в отношенията си с Доналд Тръмп

<p>Зеленият рай на Севера: Защо българите избират Ирландия за свой нов дом?</p>

БезГранично: Пътеводител за новия живот в Ирландия през 2026 г.

БезГранично Преди 55 минути

През 2026 г. страната се утвърждава като един от най-динамичните технологични и икономически центрове в Европа, привличайки хиляди българи

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите

България Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че за предстоящите предсрочни парламентарни избори не се притеснява от отлив на избиратели и че неговата партия има един опонент – апатията

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

България Преди 1 час

Извършват се проверки на адреси, превозни средства и лица

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

Свят Преди 1 час

<p>Техеран потвърди смъртта на&nbsp;Али Лариджани</p>

Техеран потвърди смъртта на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани

Свят Преди 2 часа

Дрон атакува отново американското посолство в Багдад

Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор

Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор

България Преди 2 часа

Майката на убития Митко настоява за най-тежкото наказание

Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си

Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си

България Преди 2 часа

Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите, заяви министър-председателят

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

България Преди 3 часа

Общо 24 политически формации участват във вота на 19 април

Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

България Преди 3 часа

Депутатите ще работят в следващите два дни, след това излизат във ваканция до изборите на 19 април

,

Магистралата, заради която Черна гора едва не фалира

Свят Преди 3 часа

Автомагистрала, строена с кредити от Китай, почти докара Черна гора до фалит

Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт

Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт

Свят Преди 3 часа

Жените се възстановяват от инсулт по-трудно от мъжете

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Любопитно Преди 3 часа

Унгарската пицария предизвиква съвременните представи за италианската класика с лимитирана серия, базирана изцяло на съставки, достъпни в Античността – включително ферментирал рибен сос и тесто със сок от спанак

Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Скандалът с „kiss cam“ на Coldplay: жената хваната с шефа си проговори "Цената, която платих, беше немислима“

Edna.bg

Започни деня с усмивка: малките неща, които правят жената щастлива

Edna.bg

От Сенегал избухнаха: Очаквайте Трета световна война във футбола! Инфантино се мисли за Тръмп

Gong.bg

ВВС с материал за Левски и Лудогорец: "сините" са сензация, "орлите" - доминират

Gong.bg

Изкуство за душата: Среща с иранеца, който съживява Ван Гог в XXI век

Nova.bg

Гюров: Няма да участваме в предизборната кампания, но ще опазим честния вот

Nova.bg