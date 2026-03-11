България

Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

То бе внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов

Спор в НС за машините за гласуване и подготовката на изборите

Финансовият министър: Готови сме да защитим гражданите при ръст на цените на горивата

Спешните съвети на проф. Кантарджиев за Легионерската болест

Прокуратурата с нова информация за трагедията ''Петрохан - Околчица

Правосъдният министър с критики към прокуратурата за случая с Теодора Георгиева

Родителите на детето, ударено от моторна шейна в Банско: Имаше очевидци, водачът да бъде заловен

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

Напрежение в столичния градски транспорт: Синдикатите искат среща с властта, заплашват със стачки

П рокурорската колегия във Висшия съдебен съвет реши да остави без разглеждане предложението на министъра на правосъдието Андрей Янкулов за определяне на нов и.ф. главен прокурор.

Прокурорите мотивираха решението си е това, че министърът няма правомощия да предлага изпълняващ функциите главен прокурор.

Дебатът днес продължи повече от 3 часа, но решението беше взето единодушно от всички членове на Прокурорската колегия. То може да бъде обжалвано пред ВАС.

ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор

Миналата седмица, по искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, с този казус се зае Пленумът на кадровиците. След 6-часово заседание те прецениха, че кадровите въпроси са в компетенциите на ресорната колегия.

Преди година именно представителите на държавното обвинение във ВСС излязоха със становище, че Сарафов е в заварено положение. Според тях за него не се отнасяло, че може да остане на поста главен прокурор не повече от 6 месеца.

Янкулов: Имам предвид възможности за предложения за временно и.ф. главен прокурор

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира казуса на влизане във ВСС. 

"До момента като че ли поведението на Прокурорската колегия показва нежелание да се занимава с този въпрос. Така имаме 3 години Сарафов временен главен прокурор, без яснота кога ще приключи този мандат", заяви той.

Той допълни, че трябва да има произнасяне по същество от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за да бъде „прекратена тази тежка криза на правовата държава”. Според него какво точно ще се случи, зависи от членовете на колегията.

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

По думите на министъра разпространената от прокуратурата информация съдържа становище, подписано от „анонимен, несподелен като име наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура”, в което се твърди, че има „обосновано предположение, че български европейски прокурор е извършил престъпление”.

Янкулов отбеляза, че това твърдение е било „оставено без никакви последствия от самата българска прокуратура за времето досега”.

Източник: БГНЕС    
Сарафов
Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

Великобритания слага край на вековна традиция във властта

Ето как Русия помага на Иран във войната със САЩ

МВнР: Българите незабавно да напуснат Ливан

Близо 80% от пенсионерите ще получат великденска добавка

Nissan обнови X-Trail и го направи по-технологичен

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир

България Преди 56 минути

Недопустимо е служебен кабинет без мандат да проиграва сигурността на държавата в решителен за световния ред момент, смятат от формацията

„Той е най-добре ухаещият човек“: Ед Шийрън защити Бени Бланко след скандала с хигиената му

Любопитно Преди 1 час

Ед Шийрън защити хигиената на Бени Бланко, след като мръсните му крака в подкаст предизвикаха вълна от критики. Музикантът увери феновете, че продуцентът всъщност ухае страхотно, а вината за вида му е в мръсния под на студиото

<p>Писмо до Тони&nbsp;Блеър: Епстийн &quot;приятел на&quot; Манделсън и &quot;близък до херцога на Йорк&quot;</p>

Свят Преди 1 час

Манделсън отрича каквото и да е неправомерно поведение

<p>Рекорден интерес към&nbsp;работа в ЕС - 1 на 113 ще получи място</p>

Свят Преди 1 час

Наличието на място дори за тези в резервния списък не е гарантирано

Земетресение разтърси Южна Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра

<p>Трифонов за Петрохан: Бесен съм и милост няма да има!&nbsp;</p>

България Преди 2 часа

Той критикува градоначалника, че е дарил голяма сума пари по частна сметка на един от починалите в трагедията с хижа "Петрохан"

Голям пожар избухна край Гребната база в Пловдив

България Преди 2 часа

От пожарната уточняват, че ситуацията е под контрол

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Свят Преди 2 часа

Мярката цели да овладее скока в цените на енергията на фона на войната с Иран

Шокиращата причина Даяна и Сара Фъргюсън да спрат да си говорят

Любопитно Преди 3 часа

Историята разкрива как една неволна шега в мемоарите на Сара Фъргюсън за обувки назаем и брадавици е довела до едногодишно мълчание и трайно отчуждение между нея и принцеса Даяна, продължило до самата смърт на Лейди Ди през 1997 г.

Приливът на късмета: Шест зодии ще получат всичко, което искат

Любопитно Преди 3 часа

Някои зодиакални знаци ще забележат значителни промени в професионалния и финансовия си живот до 15 март. Този период ще бъде благоприятен за печалби, нови проекти и стабилизиране на доходите

ЕС готви план "Б" за Украйна, ако Орбан и Фицо блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 3 часа

Киев се очакваше да остане без пари в края на месеца, но спасителен заем от МВФ и помощ от скандинавските и балтийските държави ще го държат платежоспособен

Белият дом

Свят Преди 3 часа

КНСБ: Отменя се утрешната блокада на Прохода на Републиката

България Преди 3 часа

Причината е получена изрична забрана за провеждането на протеста от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов

