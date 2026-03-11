Прокурорската колегия не разгледа предложението за смяна на главния прокурор

Шофьорските курсове могат да скочат до 1000 евро заради скъпите горива

П рокурорската колегия във Висшия съдебен съвет реши да остави без разглеждане предложението на министъра на правосъдието Андрей Янкулов за определяне на нов и.ф. главен прокурор.

Прокурорите мотивираха решението си е това, че министърът няма правомощия да предлага изпълняващ функциите главен прокурор.

Дебатът днес продължи повече от 3 часа, но решението беше взето единодушно от всички членове на Прокурорската колегия. То може да бъде обжалвано пред ВАС.

ВСС заседава за определяне на временен и.ф. главен прокурор

Миналата седмица, по искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов, с този казус се зае Пленумът на кадровиците. След 6-часово заседание те прецениха, че кадровите въпроси са в компетенциите на ресорната колегия.

Преди година именно представителите на държавното обвинение във ВСС излязоха със становище, че Сарафов е в заварено положение. Според тях за него не се отнасяло, че може да остане на поста главен прокурор не повече от 6 месеца.

Янкулов: Имам предвид възможности за предложения за временно и.ф. главен прокурор

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира казуса на влизане във ВСС.

"До момента като че ли поведението на Прокурорската колегия показва нежелание да се занимава с този въпрос. Така имаме 3 години Сарафов временен главен прокурор, без яснота кога ще приключи този мандат", заяви той.

Той допълни, че трябва да има произнасяне по същество от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за да бъде „прекратена тази тежка криза на правовата държава”. Според него какво точно ще се случи, зависи от членовете на колегията.

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

По думите на министъра разпространената от прокуратурата информация съдържа становище, подписано от „анонимен, несподелен като име наблюдаващ прокурор от Софийска градска прокуратура”, в което се твърди, че има „обосновано предположение, че български европейски прокурор е извършил престъпление”.

Янкулов отбеляза, че това твърдение е било „оставено без никакви последствия от самата българска прокуратура за времето досега”.