Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Румен Радев е възможен

„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, каза секретарят на президента по сигурност и отбрана

14 септември 2025, 12:25
Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане"
Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи
Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.
Официално: Пуснаха в експлоатация цялата АМ "Европа"
Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане
След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)
Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти
Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

Б ългария е уязвима, армията не е модернизирана, а изпълнителната власт е доминирана от окупатори. Това заяви секретарят на президента по сигурност и отбрана  Димитър Стоянов, в ефира на NOVA.

  • Той коментира навлизането на руски дрон в румънска територия.

Стоянов подчерта, че риск за България винаги има, особено поради географската ни близост до зоната на конфликта в Украйна, но добави, че дроновете, използвани от Русия, обикновено се насочват по-северно от нашата страна.

„За съжаление, се готвим за война от типа на Втората световна, а не за съвременен конфликт. Нямаме дори 3D радари – те трябваше да бъдат закупени още през 2023 година“, заяви Стоянов.

Той разкритикува мудността в процеса на модернизация на армията и отбеляза, че президентът Румен Радев вече е свикал три Консултативни съвета за национална сигурност (КСНС) по темата, но напредъкът е „изключително бавен“.

  • В разговора Стоянов коментира и опитите за отслабване на президентската институция, включително решението администрацията на президента да не ползва вече услугите на НСО. 

„Това е политическа атака и опит да се блокира институцията на държавния глава“, каза Стоянов.

Той защити президента Радев, подчертавайки, че държавният глава спазва стриктно Конституцията и има право на политически изказвания, когато се касае за национални интереси.

  • По повод участието на президента в честванията на 6 септември и използването на думата „дерибеи“, Стоянов беше категоричен:„Това беше конструктивна критика към състоянието на изпълнителната и съдебната власт. Няма нищо общо между президента и Пеевски, независимо че той използва същия израз в речите си“.

Стоянов не изключи възможността за бъдещ политически проект около президента Радев, но уточни, че не е получил покана за участие, и подчерта, че не се занимава с партийно инженерство.

„В крайна сметка хората очакват алтернатива. Възможно е такава да се появи“, посочи той.

  • Случаят  с пребития шеф на полицията в Русе и критиките към вътрешния министър Даниел Митов

По отношение на побоя над полицейски началник в Русе, Стоянов определи случая като „интересен казус с много спекулации“, и разкритикува вътрешният министър Даниел Митов за поведението му.

„Митов още не е влязъл в обувките на вътрешен министър, а вече се държи като партиен говорител. Вместо да даде яснота за случая, атакува президента и опозицията. Това беше безсмислена пресконференция“, каза той.

  • Президентът няма да подпише указ за Деньо Денев

Стоянов потвърди, че президентът няма да подпише указ за назначението на Деньо Денев, като част от продължаващата „чистка“ в ДАНС.

Източник: NOVA    
