Радев: Рафинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, държавната намеса е авариен вариант

Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак", каза държавният глава

Обновена преди 50 минути / 7 ноември 2025, 12:00
Р афинерията в Бургас трябва да има надежден собственик, който да има капацитет да я развива. Държавната намеса в управлението ѝ е "краен, авариен вариант". Това заяви президентът Румен Радев, след като посети 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово. 

"Притеснен съм, че държавата, в сегашното ѝ управление, може да ни доведе до сценария на "Булгартабак", каза държавният глава, визирайки възможността държавата да поеме контрола върху "Лукойл Нефтохим Бургас".

Румен Радев коментира и проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година.

"Този бюджет е по-скоро инструмент за политическо оцеляване и някакви измъчени напъни да се вкарат някакви цифри в някаква рамка, така че да се демонстрира готовност за еврозоната", заяви президентът.

Според Радев в него няма визия, реформи и стимули за растеж, а по-скоро обратното - задушаване на икономиката и въвличане в дългова спирала.

Държавният глава смята, че е неуважително Тристранният съвет да се поставя в условие да получат вечерта 400 страници бюджет и до другия ден до обяд да се очаква тяхното мнение. "Очаквам диалогът да се води на по-ранен етап, а не да се поставят пред свършен факт, и то с аргумента, че няма време", посочи той.

Президентът допълни, че за него е важно да види крайните параметри след гласуването в пленарната зала. 

Попитан за коментар за санкциите "Магнитски", Радев каза, че

"коалиция "Магнитски" затъва под тежестта на голямото Д".

"Господин Пеевски е хванал господин Борисов за адвокат и той се оплита в собствените си версии - една пред дипломатите, една пред медиите и една пред Пеевски", смята президентът.

По думите му Борисов е изразил своята лобистка теза в подкрепа на Пеевски и е съвсем естествено Британското посолство да го опровергае.

"Не можеш да заблуждаваш целия свят, този раздут балон рано или късно ще се спука", каза още Радев.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова, Николета Василева    
