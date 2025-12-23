Любопитно

Стивън Спилбърг отказвал да работи с Бен Афлек заради инцидент край басейн

Емблематичният режисьор е отказвал да работи с актьора, след диво парти в началото на 2000-те, докато Афлек излизал с кръщелницата му Гуинет Полтроу

23 декември 2025, 13:31
Стивън Спилбърг отказвал да работи с Бен Афлек заради инцидент край басейн
Източник: Getty Images

Р ежисьорът Майк Биндер твърди, че Стивън Спилбърг е отказал да работи с Бен Афлек след инцидент на диво парти край басейн в началото на 2000-те години.

Биндер разкри причината по време на скорошно участие в подкаста на Стивън Болдуин „One Bad Movie“, където заяви, че Спилбърг е провалил потенциално сътрудничество заради лична неприязън към Афлек, произтичаща от неудобна среща, включваща едно от децата на режисьора, предаде New York Post. 

Биндер разказа, че всичко започнало, когато той разработвал филма „Man About Town“, а 79-годишният Спилбърг проявил интерес да режисира проекта. „Трябва да направим нещо заедно“, казал му Спилбърг. „Искам да ми напишеш нещо.“ Сценарият бил вдъхновен от истинска домашна инвазия в къщата на Спилбърг и нещата изглеждали, че вървят напред, докато 53-годишният Афлек не се съгласил да участва в главна роля.

„Сключваме сделка, че той ще го направи, стиснахме си ръцете", спомня си Биндер. Но тогава Спилбърг отхвърлил идеята.

„Не. Не мога да работя с него“, казал Спилбърг. „Току-що се провалихме с филм с него, сега той има цялата тази история с Джей Ло, а и имам други проблеми с него.“ Проектът, който режисьорът на „Индиана Джоунс“ най-вероятно е имал предвид, е „Джили“ – романтична комедия от 2003 г., в която участват Афлек и Дженифър Лопес и която се провали в боксофиса на фона на първата силно публична връзка на тогавашната двойка. Междувременно, Биндер обясни, че тези „други проблеми“ били свързани с история край басейн.

По това време Афлек излизал с кръщелницата на известния режисьор, Гуинет Полтроу. Двойката се срещала  почти три години, започвайки през 1997 г., и участвала заедно във филмите „Влюбеният Шекспир“ и „Отскок“ преди да се разделят окончателно през 2000 г. „Синът ми беше малко момче, играеше в басейна, излезе от него, а Бен влезе напълно облечен, и синът ми бутна Бен в басейна“, разказал Спилбърг на Биндер. „И Бен много му се ядоса, излезе от басейна, вдигна го и го хвърли обратно в басейна, и разплака сина ми“, добави Спилбърг. Биндер бил объркан от обяснението на известния режисьор.

„Просто не обичам да работя с него“, обяснил режисьорът на „Джурасик парк“. „Освен това последните му два филма се провалиха. Намери някой друг. Който и да е, но не и той. Той е адски студен.“ Когато Биндер по-късно казал на Афлек, че проектът вече няма да се осъществи, актьорът подозирал причината.

„Бен ми се обажда, казва: „Стивън Спилбърг каза ли ти, че съм хвърлил детето му във водата? Това ли се случи? Затова ли не участвам във филма ти?“ – разказа Биндер на Болдуин по време на подкаста. „Аз казах: „Не, той не каза –“ „Да, каза! Той ти каза, че съм хвърлил детето му във водата. Затова не участвам във филма“, спомни си той.

Биндер в крайна сметка режисира „Man About Town“ сам, след като проектът се провали, като филмът по-късно излезе директно на DVD. Години по-късно Биндер каза, че се пошегувал с Афлек относно инцидента с партито край басейна, когато „Арго“ победи „Линкълн“ на Спилбърг на наградите Оскар през 2013 г.

„Бен, тази вечер можеш да хвърлиш цялото семейство на Спилбърг в басейна и да ти се размине“, изпратил той съобщение на звездата от „Лигата на справедливостта“. „Това ме разсмя толкова дяволски много“, отговорил Афлек.

Изданието се е свързало с представители на Афлек и Спилбърг за коментар.

Източник: New York Post    
Стивън Спилбърг Бен Афлек Инцидент край басейн Отказ да работи Майк Биндер Гуинет Полтроу Филм Man About Town Лична неприязън Дженифър Лопес Холивудска драма
