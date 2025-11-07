"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"

Хиляди на митинг в Белград в подкрепа на управляващите

Р егистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини "Гънвор" обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл".

Решението е взето, след като американското министерство на финансите нарече "Гънвор" "марионетка" на Русия и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

"Президентът Доналд Тръмп беше категоричен, че войната трябва да приключи незабавно", написаха от американското министерство на финансите в публикация в X.

"Докато Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, "Гънвор", никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби", се посочва още в публикацията.

Директорът по корпоративните въпроси в компанията, заяви в имейл, цитиран от "Ройтерс", че изявлението на финансовото министерство е "фундаментално погрешно и невярно" и че "Гънвор" приветства "възможността да се коригира това явно недоразумение".

След като през октомври Вашингтон наложи санкции на втората по големина петролна компания в Русия, "Лукойл" обяви, че е приела офертата на "Гънвор" да купи чуждестранните ѝ активи, сред които е и рафинерията в Бургас.

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на "Лукойл" миналия месец в опит да намали приходите на Русия от енергийния сектор. След като санкциите срещу втората по големина петролна компания в Русия влязоха в сила през октомври, "Лукойл" съобщи, че е приела офертата на "Гънвор" за покупка на своите чуждестранни активи. Малко по-рано руската компания обяви намерение да продаде международните си активи, след като Вашингтон наложи миналата седмица нови санкции заради водената от Москва война в Украйна.

Сред тях са рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по света.

Позицията на Министерството на финансите на САЩ по сделката е ключова, тъй като ведомството има правомощия да издава лицензи или изключения, позволяващи извършването на транзакции, свързани със санкционирани лица или компании.

Още преди решението за оттегляне банкери и източници от сектора предупредиха, че сделката би била трудна за реализиране, тъй като мащабът ѝ значително надхвърля капацитета на търговеца на суровини.

"Гънвор" е една от най-големите независими търговски компании в света, специализирана в търговията с енергийни продукти като суров петрол, природен газ и рафинирани нефтопродукти. За нея работят около 1700 души по целия свят, се посочва на страницата на "Гънвор".