"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"

Финансовото министерство на САЩ даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката

Обновена преди 1 час / 7 ноември 2025, 07:12
Р егистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини "Гънвор" обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл".

Решението е взето, след като американското министерство на финансите нарече "Гънвор" "марионетка" на Русия и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

"Президентът Доналд Тръмп беше категоричен, че войната трябва да приключи незабавно", написаха от американското министерство на финансите в публикация в X.

"Докато Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл, "Гънвор", никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби", се посочва още в публикацията.

Лукойл прие оферта за изкупуване на активите ѝ

Директорът по корпоративните въпроси в компанията, заяви в имейл, цитиран от "Ройтерс", че изявлението на финансовото министерство е "фундаментално погрешно и невярно" и че "Гънвор" приветства "възможността да се коригира това явно недоразумение".

Каква ще е съдбата на "Лукойл"?

След като през октомври Вашингтон наложи санкции на втората по големина петролна компания в Русия, "Лукойл" обяви, че е приела офертата на "Гънвор" да купи чуждестранните ѝ активи, сред които е и рафинерията в Бургас.

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на "Лукойл" миналия месец в опит да намали приходите на Русия от енергийния сектор. След като санкциите срещу втората по големина петролна компания в Русия влязоха в сила през октомври, "Лукойл" съобщи, че е приела офертата на "Гънвор" за покупка на своите чуждестранни активи. Малко по-рано руската компания обяви намерение да продаде международните си активи, след като Вашингтон наложи миналата седмица нови санкции заради водената от Москва война в Украйна.

Сред тях са рафинерии в Европа, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, както и стотици бензиностанции по света.

Позицията на Министерството на финансите на САЩ по сделката е ключова, тъй като ведомството има правомощия да издава лицензи или изключения, позволяващи извършването на транзакции, свързани със санкционирани лица или компании.

Още преди решението за оттегляне банкери и източници от сектора предупредиха, че сделката би била трудна за реализиране, тъй като мащабът ѝ значително надхвърля капацитета на търговеца на суровини.

"Гънвор" е една от най-големите независими търговски компании в света, специализирана в търговията с енергийни продукти като суров петрол, природен газ и рафинирани нефтопродукти. За нея работят около 1700 души по целия свят, се посочва на страницата на "Гънвор".

Източник: Reuters, БТА - Бойчо Попов    
