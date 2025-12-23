Две коли затиснаха турски митничар край Капитан Андреево

Т урски митнически служител пострада и беше откаран в болница вследствие на инцидент, при който беше заклещен между два автомобила на ГКПП "Капитан Андреево" - "Капъкуле" на българо-турската граница, предаде ТРТ "Хабер".

На кадри от охранителните камери на граничния пункт се вижда как митническият служител преминава между два автомобила, изчакващи проверка на граничния пункт, шофьорът на намиращото се отзад превозно средство потегля рязко напред и заклещва мъжа между предния капак на своя автомобил и багажника на колата пред него.

След инцидента пострадалият митнически служител е откаран незабавно в болница в Одрин, а шофьорът на предизвикалия инцидента автомобил, който е турски гражданин, живеещ в Западна Европа, е бил отведен в полицията, за да даде показания.

При разпита шофьорът е посочил, че е объркал педалите и по погрешка е натиснал газта, вместо спирачката.