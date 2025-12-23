България

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Ненко Ганчев е починал в имиграционен център в Мичиган, САЩ, като семейството му се съмнява в официалната версия за естествени причини

23 декември 2025, 10:12
С мъртта на българския гражданин Ненко Ганчев в имиграционен център в Мичиган, САЩ, след повече от два месеца задържане, предизвика сериозен обществен и политически отзвук, тъй като семейството му поставя под съмнение официалната версия за естествени причини и настоява за пълно изясняване на обстоятелствата, включително твърденията за ненавременна медицинска помощ., предаде NOVA

Ненко Ганчев е пристигнал в САЩ като студент и през годините е изградил живота си в САЩ. По думите на негови близки и познати от българската общност в Чикаго, той е бил изключително работлив, общителен и уважаван човек. В края на септември 2025 г. е бил задържан по време на интервю за зелена карта и настанен в имиграционен център.

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Официалната позиция на имиграционните власти е, че смъртта му най-вероятно е настъпила по естествени причини. Семейството му обаче поставя под съмнение тази версия. Един от синовете му споделя, че научава детайли за последните дни на баща си основно от медийни публикации и официални съобщения. По думите му Ненко Ганчев е страдал от диабет повече от 15 години. Заболяването изисква специална диета, постоянен прием на медикаменти и медицинско наблюдение.

Близки на семейството твърдят, че по време на задържането си Ненко е съобщавал, че не се чувства добре и че не получава необходимото внимание и медицинска грижа. Според тях той дори е заявил готовност да се върне доброволно в България, за да се пенсионира там. Сходна информация се съдържа и в официални изявления на двама американски конгресмени, които настояват за прозрачност и пълно разследване на случая. По техни данни друг задържан е съобщил, че Ганчев е поискал медицинска помощ, която не му е била предоставена своевременно.

Според публична информация, само за четири дни в различни центрове в страната са починали четирима имигранти, а общият брой на починалите в подобни съоръжения от началото на годината е около 30. Сигнали има за ниски температури, лоша хигиена, недостиг на храна и забавен достъп до медицинска помощ.

Допълнителни въпроси поражда и правният статус на Ненко Ганчев. По данни на властите той е имал заповед за депортация, дори две през годините, но в определен период е притежавал и зелена карта. Близки твърдят, че в деня на интервюто му е било съобщено, че е одобрен за нова зелена карта, а според публични регистри тя е била официално одобрена ден по-късно. Въпреки това той не е бил освободен.

Ганчев е задържан в рамките на мащабната операция „Midway Blitz“, при която в Чикаго са арестувани над 3000 души. По-късно апелационен съдия разрешава освобождаването на част от тях, но имиграционните власти обжалват решението, което води до продължителното му задържане.

