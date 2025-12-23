България

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Повод за коментара му са нейните искания за прекратяване на мандата на варненския кмет Благомир Коцев

Обновена преди 21 минути / 23 декември 2025, 10:30
Източник: БТА

Ц ялото доверие на ГЕРБ в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е изчерпано, каза лидерът на партията Бойко Борисов в публикация във Facebook. "Считам, че тя не трябва да съществува", добави той.

От "Продължаваме промяната" посочиха миналата седмица, че КПК е поискала от Централната избирателна комисия (ЦИК) данни за отпуските на Коцев през последните месеци. "Това при положение, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. КПК няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения", отбелязаха от партията в своя позиция.

Борисов е против прекратяване мандата на кмета на Варна

Борисов днес настоя още представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев.

"Партията няма нужда от служебна победа", посочи Борисов. "Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза още той.

Вчера лидерът на ГЕРБ отново призова представителите на партията в ОИК – Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяване на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

На 23 ноември общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът Благомир Коцев трябва да бъде отстранен от поста си поради дълго и необосновано отсъствие от работното място. 

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева.

Източник: Петра Куртева, БТА    
Борисов КПК Коцев Варна мандат кмет
