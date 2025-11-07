България

Борисов: Държавата поема ръководството над "Лукойл", отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да я купи

„Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 ст. в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна”, увери лидерът на ГЕРБ

7 ноември 2025, 09:56
Д ържавата смята да поеме ръководството над „Лукойл” чрез назначаване на особен управител. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Гънвор" оттегля предложението си, няма да купи "Лукойл"

Борисов обяви, че с разширените правомощия особения управител ще има право и на продажба. Процедурата трябва да бъде приключена до 21 ноември.

„Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 ст. в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна”, увери лидерът на ГЕРБ.

Разширяване на правомощията вече са гласувани в Енергийната комисия.

„Отдавна предвидихме, че „Гънвор” няма да купи активите на „Лукойл”, тъй като имам много повече информация от останалите”, добави Борисов.

Кабинетът внесе в НС законопроект за национализация на „Лукойл“ - България

По думите му със закона, който днес се разглежда в Народното събрание, се копира и надгражда германският модел.

Регистрираната в Швейцария компания за търговия със суровини „Гънвор” обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл”. Решението е взето, след като американското Министерство на финансите нарече компанията „марионетка на Русия“ и даде да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Борисов коментира и разговора си с работодателите от четвъртък.

„ГЕРБ защитава най-вече малкия и средния бизнес. Това е „златната кокошка”, която дава яйцата за парите в бюджета. Диалогът с тях е задължителен. Със синдикатите също, но вече имаме толкова леви партии, че се разбрахме да участват в един Съвет за съвместно управление, така че догодина всички тези изкривявания, които ги има в бюджета, да бъдат преодолени”, каза партийният лидер, цитиран от NOVA.

Борисов коментира и новината, че всички членове на Обществения съвет за Национална детска болница подадоха оставка. Здравният министър доц. д-р Силви Кирилов пък ги прие.

„С такъв кмет София няма да има Детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал. Детската болница в Бургас вече се обзавежда и на 1 януари ще работи, както и в Пловдив, където има кметове на ГЕРБ. Когато в града има чудовищна криза с боклука, софийският кмет е на карнавал. Терзиев си уволни със SMS главния архитект. Ако е тук, щеше да отиде при министър Кирилов и щеше да има някаква позиция”, посочи лидерът на ГЕРБ.

Източник: NOVA    
Борисов НС Гънвор Лукойл
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби
САЩ: Марионетката на Кремъл никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалби

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне
Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

