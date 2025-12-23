Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Н америхме средства програмата "Топъл обяд" да продължи до 30 септември 2026 година. Това каза социалният министър в оставка Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет.

"Току-що завърши заседанието на Министерски съвет. Преди малко взехме решение за средствата, необходими за програмата "Топъл обяд". Тя е по европейски програми, които приключиха на 30 септември тази година. Намерихме средства да ги продължим до 31 януари 2026 година", обясни министърът.

Гуцанов увери: Намаление в броя и обема на социалните услуги няма да има

По думите му преди малко са били гласувани средствата, които са необходими, за да продължи програмата до 30 септември 2026 година. "Така че хората да бъдат напълно спокойни - необходимите средства са близо 25 млн. лв. и касаят 67 000 души. Независимо кое правителство ще бъде, хората да знаят, че хората ще бъдат осигурени", предаде NOVA.

"Топлият обяд не екстра. Наистина има хора, които се нуждаят от него", смята Гуцанов.

"226 общини предлагат тази услуга. Ще бъдат преведени парите, за да са спокойни и кметовете, и хората", обясни той.

"По този начин, когато ни беше гласувано доверие, намерихме средствата за услугата "Грижа в дома", които също бяха изтекли. Намерихме тези пари, които са около 150 млн. лв. Бяха осигурени средствата, за да може и тези хора, които се нуждаят от грижа в дома, да бъдат спокойни. Успяхме да изпълним този ангажимент за най-уязвимите слоеве. Постигнахме най-вече това 2026 година да е напълно осигурена със средства", коментира министърът.

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Той обясни, че това са европейски средства. "Прехвърляме ги от един фонд в друг, за да могат хората да бъдат осигурени".

"Всички системи на министерството за разплащанията, за пенсиите и за майчинските са готови. И днес имаше такива решения за прехвърляне от левове в евро. В Министерството на труда и социалната политика нямаме затруднения относно прехвърлянето от лев в евро", допълни Гуцанов.