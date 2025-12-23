България

Гуцанов: Средства за програмата "Топъл обяд" са осигурени до края на септември 2026 г.

226 общини предлагат тази услуга, заяви социалният министър в оставка

23 декември 2025, 12:25
Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора

Преди Коледа: За първи път показаха бенгалското тигърче в зоопарка в Стара Загора
Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС
Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана
Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ

Какво се случи с българина, загинал в имиграционен център в САЩ
БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт

БЛС за операциите на д-р Батмаз: Лекомислие, можещо да доведе до обезобразяване или смърт
Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова

Нов протест на АЕЖ пред bTV заради Мария Цънцарова
Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София
Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Н америхме средства програмата "Топъл обяд" да продължи до 30 септември 2026 година. Това каза социалният министър в оставка Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет.

"Току-що завърши заседанието на Министерски съвет. Преди малко взехме решение за средствата, необходими за програмата "Топъл обяд". Тя е по европейски програми, които приключиха на 30 септември тази година. Намерихме средства да ги продължим до 31 януари 2026 година", обясни министърът.

Гуцанов увери: Намаление в броя и обема на социалните услуги няма да има

По думите му преди малко са били гласувани средствата, които са необходими, за да продължи програмата до 30 септември 2026 година. "Така че хората да бъдат напълно спокойни - необходимите средства са близо 25 млн. лв. и касаят 67 000 души. Независимо кое правителство ще бъде, хората да знаят, че хората ще бъдат осигурени", предаде NOVA.

"Топлият обяд не екстра. Наистина има хора, които се нуждаят от него", смята Гуцанов.

"226 общини предлагат тази услуга. Ще бъдат преведени парите, за да са спокойни и кметовете, и хората", обясни той.

"По този начин, когато ни беше гласувано доверие, намерихме средствата за услугата "Грижа в дома", които също бяха изтекли. Намерихме тези пари, които са около 150 млн. лв. Бяха осигурени средствата, за да може и тези хора, които се нуждаят от грижа в дома, да бъдат спокойни. Успяхме да изпълним този ангажимент за най-уязвимите слоеве. Постигнахме най-вече това 2026 година да е напълно осигурена със средства", коментира министърът.

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Той обясни, че това са европейски средства. "Прехвърляме ги от един фонд в друг, за да могат хората да бъдат осигурени". 

"Всички системи на министерството за разплащанията, за пенсиите и за майчинските са готови. И днес имаше такива решения за прехвърляне от левове в евро. В Министерството на труда и социалната политика нямаме затруднения относно прехвърлянето от лев в евро", допълни Гуцанов. 

Източник: NOVA    
Гуцанов топъл обяд
Последвайте ни
Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Разкриха две незаконни автоморги с коли, обявени за издирване в ЕС

Топ 10 на коледните базари по света: магия, традиции и аромат на празник

Топ 10 на коледните базари по света: магия, традиции и аромат на празник

МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

МРРБ: ВиК операторите с държавно участие няма да вдигат цената на водата от 1 януари

Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година

Тези 4 зодии са ненадминати в избора на подаръци за Коледа и Нова година

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

Jaguar произведе последния си автомобил с ДВГ

carmarket.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

5 изненадващи факта за Моцарт, които малцина знаят

5 изненадващи факта за Моцарт, които малцина знаят

Любопитно Преди 17 минути

Ето някои несправедливо пренебрегвани подробности за живота, музиката и наследството на маестрото от XVIII век

.

Този витамин може да помогне за защитата на белите дробове от замърсяване на въздуха

Любопитно Преди 1 час

Витамин С е известен антиоксидант, поради което изследователите са искали да тестват защитните му ефекти срещу замърсителите на въздуха

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Създателят на Call of Duty загина в тежка автомобилна катастрофа

Свят Преди 1 час

Едно от най-големите постижения на Зампела е създаването на франчайза Call of Duty, който е продал над половин милиард игри по целия свят

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Бари Манилоу е с рак на белия дроб, предстои му операция

Свят Преди 1 час

Манилоу, който е на 82 години, каза, че докторите са му открили рак, след като прекарал шест седмици с бронхит

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

АПИ: Тръгвайте на път само с автомобили, готови за зимни условия

България Преди 1 час

В нощта на Бъдни вечер и на Коледа в Северозападна и Северна България дъждът е възможно да премине в сняг

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край Добрич

България Преди 2 часа

При инцидента са пострадали още трима

,

Министерството на туризма засилва мерките срещу нелегалните екскурзоводи

България Преди 2 часа

От екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи

<p>Ванс тренира с &quot;Тюлените&quot;: Чувствам се като ударен от&nbsp;влак</p>

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс тренира с "Тюлените": Чувствам се като ударен от влак

Свят Преди 2 часа

Тренировката включваше бягане, катерене по въже и упражнения с носене на трупи

о

Тръмп осъди публикуването на неудобни снимки на Бил Клинтън с Джефри Епстийн

Свят Преди 2 часа

Докато администрацията на Тръмп публикува хиляди страници с досиета, много други остават запечатани, а висши служители заявиха, че те ще бъдат публикувани постепенно

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Енрике Иглесиас и Анна Курникова посрещнаха четвъртото си дете

Любопитно Преди 2 часа

Енрике Иглесиас и Анна Курникова станаха родители за четвърти път, след като на 17 декември посрещнаха бебето си, като щастливата новина беше обявена с обща публикация в Instagram

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

НСО дари рекордна сума на Българската Коледа

България Преди 2 часа

Това е най-голямата сума, събирана досега от служителите на НСО в полза на кампанията и е с 9 000 лева повече спрямо предходното издание на инициативата

,

„Уолстрийт Джърнал“: Пробойните в икономиката на Китай

Свят Преди 2 часа

Страната бързо наваксва изоставането си от САЩ в надпреварата за глобално технологично лидерство

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

Дрогиран и с превишена скорост: Шофьор, ранил тежко пешеходец, отива на съд

България Преди 3 часа

Инцидентът е от 1 август

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 3 часа

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Малките неща Преди 3 часа

Днес ви срещам с Васил Арнаудов - човек, който живее на толкова бързи обороти, че както сподели: “Дори не успявам да си среша брадата тези дни”:)

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Свят Преди 3 часа

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро?

Всичко от днес

От мрежата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Най-секси жената според науката: Как изглежда идеалът през 2025 г.

Edna.bg

Как да празнуваме Коледа без излишен стрес

Edna.bg

Тежък инцидент в семейството на Меси

Gong.bg

МОК и домакините на Олимпийските игри с пожелания към БОК

Gong.bg

Разкриха две автоморги у нас с коли, обявени за издирване в ЕС

Nova.bg

МРРБ спря поскъпването на водата в градовете с държавни ВиК оператори

Nova.bg