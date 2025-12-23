Пари

БНБ: Депозитите на домакинствата надхвърлиха 100 млрд. лева

Данните са валидни към края на ноември

23 декември 2025, 14:25
БНБ: Депозитите на домакинствата надхвърлиха 100 млрд. лева
Източник: iStock photos/Getty images

Д епозитите на домакинствата в българската банкова система преминаха границата от 100 млрд. лева, сочат данните на Българската народна банка (БНБ) към края на месец ноември.

Общата сума на депозитите на домакинствата (и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) към края на края на единадесетия месеца на 2025 година достига 100,88 млрд. лева (45,9 процента от прогнозния БВП), като нараства с приблизително 2,9 млрд. лева спрямо преходния месец.

Българите спестяват по-малко

На годишна база сумата бележи ръст от 15,8%, което в номинално изражение възлиза на около 13,7 млрд. лева. За сравнение, към края на ноември 2024 година депозитите на домакинствата у нас са достигали 87,105 млрд. лева.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 48,619 млрд. лв. (22,1 процента от БВП) в края на ноември 2025 година, като се увеличават на годишна база с 8,9 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 19,6% на годишна база през ноември 2025 година и в края на месеца достигат 4,592 млрд. лева (2,1 процента от БВП).

Колко милиарда държат българите в банките

Като цяло депозитите на неправителствения сектор в България достигат 154,09 млрд. лева към края на ноември 2025 година, което се равнява на 70,2 процента от прогнозния БВП. На годишна база те нарастват с 13,6 на сто.

В последното издание на своята макроикономическа прогноза БНБ допуска, че годишният растеж на депозитите на неправителствения сектор ще се ускори до 15,7 на сто в края на 2025 година. Според централната банка ускореният растеж е главно в резултат на очакваното по-интензивно депозиране на свободни парични наличности в банковата система в периода преди присъединяването на България към еврозоната с цел последващо превалутиране в евро. 

БНБ: Депозитите на домакинствата се увеличават

Част от търговските банки обявиха премахване на банковите такси за определен период от време през 2025 г. при внасяне на левове по сметка на каса или чрез банкомат, като тези средства ще бъдат автоматично превалутирани в евро след присъединяването към еврозоната, отбелязват от БНБ.

Източник: Мартин Леков, БТА    
БНБ депозити домакинства
