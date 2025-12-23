Любопитно

Експерти разкриха 3 навика, за да останете здрави през този празничен сезон

Този навици помагат на вашето семейство да поддържа по-здравословни хранителни навици и дава на всички ценна възможност да се сближат

23 декември 2025, 14:06
Експерти разкриха 3 навика, за да останете здрави през този празничен сезон
П разничният сезон е време на вълнуващи занимания, семейни събирания и време за почивка от нормалната работа и училищна рутина.

В резултат на това вашето семейство, както много други, може да почувства, че обичайните ви рутини са се изгубили в празничната суматоха. Възможни смущения, които могат да повлияят на благосъстоянието и да причинят стрес в домакинството, включват нередовно хранене, повече леки закуски и време пред екрана, както и по-късно лягане.

Добрата новина е, че интегрирането на прости, здравословни домакински навици по време на празниците може да помогне на семейството ви да поддържа здравословно хранене, сън и активност, за да се чувствате възможно най-добре през този натоварен празничен сезон.

Ето нашите три най-добри съвета, които ще помогнат на вашето семейство да поддържа здравословно хранене, физическа активност и навици за сън, като същевременно се наслаждава на всичко, което този специален сезон може да предложи.

1. Превърнете храненето в семейно занимание

Натоварените графици по време на празниците могат да направят намирането на време за готвене и семейна вечеря почти невъзможно. Въпреки това, по време на празничния сезон, когато има много възможности за хапване на бисквитки и бонбони, е ключово да се отдели време за поне едно семейно хранене на ден.

Този прост навик помага на вашето семейство да поддържа по-здравословни хранителни навици и дава на всички ценна възможност да се сближат.

Не забравяйте, че семейното хранене не е задължително да се случва по време на вечеря. Приспособете се към празничния си график; ако закуската заедно е най-подходяща, това е чудесно.

Включете цялото семейство, включително малките деца, в приготвянето на храна. Това може да включва печене на празнични ястия, готвене на семейна вечеря или приготвяне на ястие за празнично събиране.

Включването на децата в приготвянето на храна, като например разбъркване на храна, измерване на съставките или дори помощ при пазаруване на хранителни стоки, може да подобри вероятността те да опитат храната, която създават, и да намали придирчивостта им към храната.

За идеи за прости, подходящи за семейството рецепти със съвети за включване на деца, разгледайте поредицата от безплатни готварски книги, разработени от изследователи в Guelph Family Health Study.

2. Намерете моменти за движение, игра и откъсване от тона

Излезте навън! Децата, които прекарват повече време навън, са по-физически активни. Прекарването на време сред природата също така подпомага развитието на мозъка и помага на децата да се отпуснат.

Планирайте семеен поход, карайте кънки и шейни; разходете се до близките събития и из квартала си, за да се насладите на празничните светлини. Тези кратки възможности за движение се натрупват!

Когато е време да се приберете вътре, за да се затоплите, направете план за времето пред екрана. Децата прекарват по-малко време пред екраните, когато родителите им определят ограничения за времето пред екрана. Въпреки че това може да звучи като труден подвиг по време на училищната ваканция, определянето на конкретни ограничения за времето пред екрана за празничния сезон може да помогне на децата да знаят какво да очакват, което може да намали ежедневните спорове относно екраните.

Хранете се без екрани. Изключете телевизора и поставете телефоните и таблетите си на определено място, далеч от мястото, където се храните.

Ограничаването на времето, което ползвате за гледане на екрани, не означава, че не можете да се наслаждавате на любимите си празнични филми. Целенасоченото и ограничено във времето гледане на екрани има своите предимства. Всъщност, съвместното гледане на филми или телевизия е свързано с много когнитивни ползи за децата . Задаването на свързани със съдържанието въпроси от типа „ами ако“ и „защо“ може да помогне за развитието на речника и критичното мислене.

3. Балансирайте празненствата със семейните рутини за сън

Добрият нощен сън може да помогне на всички, включително и на родителите, да се възползват максимално от празничния сезон. Децата с достатъчно сън съобщават за по-малко стрес и хиперактивност, както и за по-добро физическо и психическо здраве.

В зависимост от възрастта им, децата и юношите се нуждаят от между осем и 17 часа сън на ден , докато възрастните се нуждаят от седем до девет часа сън. Изследванията показват, че едно на всеки четири деца не спи достатъчно.

Между празненствата, спазването на постоянен режим за лягане може да помогне на децата ви да спят достатъчно. Отделете време да се отпуснете от натоварения ден със спокойни дейности без екрани, като например четене на книга преди лягане.

Поддържането на постоянен режим преди лягане също може да помогне на децата да заспят, когато спят далеч от дома.

Даването на „предупреждение от няколко минути“ на децата може да им помогне да се справят с емоциите си, когато е време да спрат забавна дейност, за да се приготвят за лягане. Децата, които са по-чувствителни към промените, може да се нуждаят от допълнителна близост с родителите си, за да се чувстват сигурни и да заспят в нова среда.

Източник: sciencealert    
Празничен сезон Здравословни навици Семейни хранения Физическа активност Време пред екрана Рутина за сън Детско здраве Семейно благосъстояние Приготвяне на храна Балансиран живот
