Б ългария се превърна в един от най-големите източни плацдарми на НАТО в подготовка за война с Русия, заяви в интервю за ТАСС Юрий Пилипсон, директор на Втори европейски департамент на руското външно министерство.

„За съжаление, България се превърна в един от най-големите плацдарми на източния фланг на НАТО в подготовка за сблъсък с Русия. Разбира се, това носи свързани рискове за тези, които предоставят територията си за военни подготовки“, смята Пилипсон.

Той подчерта, че Москва не пренебрегва натрупването на сили и средства на НАТО, както и разширяването на неговата инфраструктура близо до границите, включително в България.

„Русия със сигурност е способна да отговори на всякакви заплахи с военно-технически мерки. Руският президент Владимир Путин наскоро потвърди това ясно. В същото време руското ръководство предпочита политически и дипломатически методи за решаване на проблемите“, отбеляза Пилипсон.

„Поддържаме конструктивно отношение и държим каналите за диалог отворени - уви, засега без желаната реципрочност,“ посочи Пилипсон.

Дипломатът припомни, че отношенията между руската и българската страна се регулират от Договора за приятелски отношения и сътрудничество, подписан през 1992 г., който залага „общо разбиране за необходимостта от изключване на войната от международните отношения, както и на заплахата или употребата на сила като средство за разрешаване на спорове между държави“.

Миналия петък руското правителство разреши едностранното прекратяване на въпросния договор от страна на Министерството на отбраната на Русия.

„Заявява се също, че трябва да се положат усилия за намаляване на въоръженията и въоръжените сили в Европа до възможно най-ниското ниво“, подчерта директорът на Втори европейски департамент на руското външно министерство.

„Страните се задължават да предотвратят използването на тяхната територия за въоръжено нападение или други насилствени действия срещу другата договаряща се страна“, отчете Пилипсон.

Според него България „е оставила тези задължения в забрава“.

„Разбираме, че в много отношения тази политика е наложена на България от Запада чрез кръгове под негов контрол. От гледна точка на българските национални интереси е абсурдно да се гледа на Русия „през вратичка“, отбеляза той: „Всички знаят, че нашата страна никога не е имала и никога не може да има планове да нападне България. Руски войници два пъти са стъпвали на българска земя с благородни мисии за освобождение – по време на Руско-турската война от 1877-1878 г. и в последния етап на Втората световна война. Тези съдбовни събития, в продължение на много десетилетия, определят изключително приятелския, бих казал братски, характер на двустранните отношения.“

Така Пилипсон коментира Освободителната война, и едностранното обявяване на война и окупацията на България от СССР от 8 септември 1944 г. до 1947 г.

Дипломатът подчерта, че „обикновените българи помнят историята, в по-голямата си част оценяват ситуацията трезво и в никакъв случай не са нетърпеливи да видят страната си превърната във „фронтова държава“, докато София, по своя инициатива, е поела по русофобски курс и е загубила предишните предимства на тесните си, специални връзки с Русия“.

„Патриотичните сили“ все повече протестират срещу тази правителствена политика. Затова оставаме донякъде оптимисти и се надяваме, че здравият разум и любовта към свободата, присъщи на българския народ, ще надделеят“, добави Пилипсон.