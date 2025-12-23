Пари

България ще получи 1,465 млрд. евро от ЕК по ПВУ

Решението е взето след получено становище от Икономическия и финансов комитет

23 декември 2025, 13:39
България ще получи 1,465 млрд. евро от ЕК по ПВУ
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е вропейската комисия прие на 22 декември официално решение за частично извършване на третото плащане към България по Националния план за възстановяване и устойчивост. Размерът на одобреното плащане е 1,465 милиарда евро, съобщиха от Европейската комисия за Агенция "Фокус".

ЕК задържа 153 млн. евро от парите по ПВУ за България

Решението е взето след получено становище от Икономическия и финансов комитет към Съвета на Европа и след отговор от българските власти по предварителната оценка на Комисията. Заедно с това ЕК е приела и решение за временно задържане на 152,896 милиона евро, като удържаната сума е изчислена по стандартния метод, посочен в приложение II към Съобщението за Механизма за възстановяване и устойчивост.

ЕК одобри плащане за България по НПВУ

Официалното решение от 22 декември следва частично положителната оценка, приета още на 2 декември от Европейската комисия по третото искане за плащане. Тогава Комисията установи, че България е изпълнила успешно 48 от общо 50 ключови етапа и цели, заложени в искането.

ЕК изплаща на България още 438,6 млн. евро по ПВУ

В същото време бе констатирано, че ключов етап 220, свързан със създаването и започването на дейността на орган за борба с корупцията, както и част от изискванията на ключов етап 222, отнасящи се до правната рамка за наказателните производства и отчетността и наказателната отговорност на главния прокурор, не са изпълнени задоволително към момента. Поради това Европейската комисия предложи част от средствата да бъдат временно отложени, в съответствие с регламента на Механизма.

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

От ЕК уточняват, че България разполага със срок от шест месеца, за да предприеме необходимите действия и да изпълни оставащите реформи. След пълното изпълнение на ключовите етапи, задържаната част от третото плащане ще бъде освободена.

Източник: "Фокус"    
ЕК България ПВУ
